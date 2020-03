Las medidas anunciadas por el Gobierno para frenar el coronavirus no evitaron que cientos de turistas se dirigieron a Monte Hermoso para transitar los días de aislamiento y la suspensión de clases. Por el éxodo y los controles, se registró una fila de casi 2 kilómetros de camionetas y automóviles. La situación generó el descargo del presidente Alberto Fernández, que recordó que las restricciones que implementó son para "no correr el riesgo" de contragiarse coronavirus y exigió: "Aislate con tus hijos".

El Presidente compartió en Twitter un artículo publicado por Telefe, donde muestran el ingreso a Monte Hermoso atestado de vehículos como suele suceder en época vacacional. En la zona, personal de Tránsito Urbano y de la Secretaría de Salud del Municipio montehermoseño debieron llevar adelante un control preventivo para indagar y revisar a toda persona que ingrese al distrito.

Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos! https://t.co/Rm5TPhjAdD — Alberto Fernández (@alferdez) March 17, 2020

"Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!", reclamó Alberto Fernández en su cuenta de la red social, a pocas horas de haber suspendido las clases y cerrado las fronteras para prevenir la propagación de la pandemia.

Según informaron, los visitantes debieron responder un cuestionario y firmarlo, con carácter de declaración jurada, en el que se los indagaba sobre su procedencia de países declarados de riesgo; si presentaban alguna sintomatología como fiebre tos y dolor de garganta; si estuvieron en contacto con alguna persona sospechada de contaminación del coronavirus. Además se solicitó información del lugar a alojarse en la ciudad y un número de contacto.

"Lamentablemente es una cola que no ha parado. Desde las 8 que estamos controlando. La gente ha venido a vacacionar y no a cuidarse como corresponde, quedándose en su casa", señaló el encargado del operativo de control.

A todos los que vienen a Pinamar les avisamos que va a estar todo cerrado. Todos los días seguimos aumentando los controles. No son vacaciones, esta todo el país en cuarentena. https://t.co/ipea9y91z6 — Martín Yeza (@martinyeza) March 17, 2020

Como advertencia, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, se sumó al reclamo del Presidente y expresó: "A todos los que vienen a Pinamar les avisamos que va a estar todo cerrado. Todos los días seguimos aumentando los controles. No son vacaciones, esta todo el país en cuarentena".

DR/FF