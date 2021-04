Alberto Fernández: "Quiero que se termine la disyuntiva de pagar los remedios o la luz"

El presidente Alberto Fernández aseguró este viernes 9 de abril que "la economía está creciendo a un ritmo muy importante" y que las nuevas restricciones ante la segunda ola de Covid-19 no "acotan la actividad económica". Además, anticipó que en el Gobierno trabajan para minimizar los aumentos de tarifas: "Quiero que se termine la disyuntiva de pagar los remedios o la luz", sostuvo.

Entrevistado por Roberto Navarro en El Destape Radio, Alberto Fernández afirmó que "la economía está creciendo a un ritmo muy importante". Y argumentó: "Hoy la UOM tiene 15 mil afiliados más que en dic de 2019. Eso da una pauta del crecimiento del trabajo registrado. No quiere decir que esta todo bien, es un dato muy alentador pero hay que resolver el problema de la informalidad y los que están atrapados en la pobreza que es un número muy grande realmente”,

“Todo indica que el crecimiento va a seguir. Por eso no hemos hecho por acotar la actividad económica porque no hemos tenido problemas de contagios en fabricas”, aseguró el jefe de estado. Y se refirió también a la inflación. “Nos preocupa mucho porque tiene diferentes aristas y nosotros hemos empezado a atacarlo. Me reuní con Kulfas, Español y Nasterra y estuvimos viendo acciones concretas”.

A modo de ejemplo, expresó: “Una es empezar a controlar los frigoríficos porque lo que ha subido el precio de la carne es incomprensible. No se justifica semejante aumento interno. Trasladar el aumento internacional al precio interno no tiene justificación. La gente no invierte en dólares sino en materiales de construcción y está habiendo un faltante de materiales que genera preocupación”

Alberto Fernández contó además que el Gobierno sigue "trabajando un proyecto de ley para declarar la emergencia energética hasta que podamos segmentar a los consumidores" para el pago de las tarifas e insistió en que no quiere "sumarle más problemas a la gente".

En este sentido, el mandatario afirmó: "Quiero que se termine la disyuntiva de pagar los remedios o la luz". Y agregó: "Estamos haciendo esfuerzos para minimizar al máximo cualquier aumento".

Vacunas y críticas a los jueces

Con respecto a las vacunas, Alberto Fernández confirmó que, pese a las demoras, “a mitad de abril van a estar entrando dosis suficientes para acelerar el ritmo de vacunación”. Y dijo que seguirán arribando al país vacunas rusas, al tiempo que se espera el ingreso de “las dosis que faltan” de Sinopharm para mediados de este mes.

Por último, el mandatario se refirió a "las visitas de los jueces a Olivos" durante el gobierno de Mauricio Macri, y dijo que son de una "gravedad inusual". Sobre esto, consideró que en la Argentina se está viviendo "un proceso parecido al de (el expresidente de Brasil Luiz Inácio) Lula da Silva y los Telegram entre (el exjuez Sergio) Moro y la fiscalía".

Y concluyó: “Si se ocultaron nombres es porque sabían que estaba mal mencionar que esas personas estaban viniendo a Olivos es un delito. Es información falsificada y eso de por sí solo es un delito”.

