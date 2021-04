Alberto Fernández: "Si tengo que perder una elección por esto la pierdo, pero quiero dormir en paz"

El presidente, Alberto Fernández, defendió las nuevas restricciones anunciadas este miércoles para frenar la segunda ola de COVID-19 y descartó que las haya tomado "para evitar las PASO" legislativas de 2021. Además, rechazó en duros términos las críticas de la oposición: "Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona", reprochó.

"Si tengo que perder una elección por esto la pierdo, pero quiero dormir en paz. Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Por favor, ¿cómo alguien puede pensar semejante barrabasada? Hay que ser muy miserables para decir eso", aseguró Alberto Fernández este jueves 8 de abril en diálogo con Reynaldo Sietecase en La Inmensa Minoría (Radio Con Vos).

En otro segmento del reportaje, afirmó: "Ayer leía un imbécil que me llamaba dictador, ¿cuál es la dictadura que estoy ejerciendo? ¿cuidar a la gente, decirles que tengan cuidado? ¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados? Hay que ser un imbécil profundo o una muy mala persona”.

En este marco, el mandatario expresó: “Cuando la historia se escriba yo quiero que me pongan del lado de la gente que cuida la gente de los argentinos. Si pierdo una elección, la pierdo. Pero duermo tranquilo”.

Y aseveró: “Yo quiero descansar en paz antes de morir. Sé que estoy haciendo todo lo que me deja en paz con mi conciencia. Después que digan lo que quieran, que hablen con la brutalidad que hablan, que mientan como mienten... no me importa. Me importa que los argentinos dejen de contagiarse, que no se muera más gente en una pandemia que está afectando al mundo entero”.

Por último, Fernández remarcó: “¿Ustedes piensan que yo quiero estar en un país donde la economía caiga, la pobreza crezca y el trabajo falte? Realmente hay que ser muy miserable para inducir a la gente a creer esas cosas”.

Restricciones y contagios

Alberto Fernández afirmó también que los mayores contagios por coronavirus ocurren en el transporte público y los encuentros sociales. "Hay que evitar toda reunión social porque es donde ocurren los contagios; no en las fábricas ni en las escuelas sino en el transporte público y las reuniones sociales", dijo.

Sobre el presunto desencuentro con la Ciudad de Buenos Aires ante las medidas de restricción, el Presidente aseguró que no siente que haya "tenido diferencias" con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y señaló que coincidieron en que la "circulación nocturna tiene un efecto perjudicial" en el crecimiento de los contagios de coronavirus.

"Traté de que estemos de acuerdo todos para que se cumpla. Necesito estar de acuerdo con los gobernadores", dijo, y agregó que, con Rodríguez Larreta, "estamos entendiendo las mismas cosas, que no hay que estar paveando por la calle después de las 12 de la noche".