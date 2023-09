Alberto Fernández recibió al embajador de India y prepara su viaje al G20 la semana próxima

El presidente Alberto Fernández recibió este jueves 31 de agosto en Casa Rosada al embajador de la India en Argentina, Dinesh Bhatia, para analizar a solas la agenda de la 18ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20, que tendrá lugar en la ciudad de Nueva Delhi y se extenderá durante el 9 y 10 de septiembre.

El Grupo de los 20 es el principal foro para la cooperación económica internacional, y desempeña un papel importante en la configuración de la arquitectura y la gobernanza mundiales en cuestiones económicas internacionales.

Durante la cumbre del G20 de Nueva Delhi, el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, pedirá reformar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que ayuden mejor a los países en desarrollo, informó la Casa Blanca el 22 de este mes.

Fracaso del G20 para lograr un acuerdo ambiental pese a la crisis

En ese sentido, el canciller Santiago Cafiero dijo la semana pasada a Télam que "el ámbito para discutir la arquitectura financiera global es el G20" y celebró que el propio Biden quiera debatirla, en sintonía con lo planteado por el presidente Alberto Fernández, ya que "potencia lo que la Argentina planteará" en ese foro.

A fines de marzo, Fernández mantuvo una reunión bilateral con el mandatario estadounidense, donde planteó que los organismos internacionales de crédito "deben dar una política específica para los países de renta media", que son las naciones que cargan con el 60% de la pobreza, y Biden se comprometió a apoyar las demandas de Argentina.

Quién es el embajador de India en Argentina

Dinesh Bhatia asumió el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Argentina con acreditación concurrente ante Uruguay el 21 de agosto de 2019. Previo a este cargo, ejerció como Cónsul General en Toronto y Embajador ante Costa de Marfil, Guinea y Liberia.

El robot de la misión espacial de la India reportó su primer descubrimiento en la Luna

Asimismo, ejerció en varias Misiones Indias en el extranjero, entre ellas Madrid, Katmandú y Kuwait, según reporta la embajada de la India en el país. Fue enviado por el Gobierno al Departamento de Energía Atómica en Bombay y como Secretario Privado del Ministro de Turismo de India. También sirvió en varios departamentos del Ministerio de Asuntos Exteriores en Nueva Delhi.

Bhatia obtuvo una licenciatura en ingeniería del Delhi College of Engineering con especialización en electrónica y comunicación en 1989 y trabajó en el sector privado antes de sumarse al Servicio Civil. Actualmente, es miembro de la Institución de Ingenieros (Institution of Engineers, India) y de la Institución de Ingenieros de Electrónica y Telecomunicación (Institution of Electronics and Telecommunication Engineers).

La agenda del presidente

En el marco de su agenda internacional, Fernández tiene previsto partir el próximo jueves 7 hacia la India para participar del encuentro del G20 y, al regresar del país asiático, desembarcará en Chile el lunes 11 para formar parte de los actos en conmemoración del aniversario número 50 del golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet en el vecino país.

Días después, el 15 y 16 el mandatario estará en Cuba para asistir a la cumbre del G77 y desde allí volará a Nueva York para su última participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza cada año, pautada para el 17.

Alberto Fernández junto a las campeonas mundiales de Las Murciélagas

En tanto, este jueves Fernández también recibió en Casa Rosada a los planteles de Las Murciélagas y Los Murciélagos, quienes la semana pasada se consagraron campeones en el Mundial de Deportes para personas ciegas, que se disputó en la ciudad inglesa de Birmingham.

La selección femenino de fútbol para ciegas se quedó con el primer mundial de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA), mientras que la selección masculina se consagró campeona por tercera vez, luego de haberlo conseguido en Río de Janeiro 2002 y Buenos Aires 2006.

ML / ED