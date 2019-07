Alberto Fernández respondió tras el video del escrache y la agresión: "Es una operación del Gobierno y la AFI"

por Diamela Rodríguez

Un video publicado por PERFIL este lunes 22 de julio puso en duda la versión que Alberto Fernández brindó respecto a un violento cruce que tuvo en 2018. El episodio ocurrió hace casi un año, mientras cenaba con su pareja en un restaurant en Puerto Madero y un hombre comenzó a insultarlo. En diálogo con este medio, el precandidato a presidente del Frente de Todos denunció que la difusión de las imágenes estuvo a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El 7 de septiembre de 2018 un hombre se acercó a la mesa que ocupaba Fernández junto a su novia, la periodista y actriz Fabiola Yáñez. "Ladrón, chorro, vos defendés a la chorra, hijo de p…", le gritó el desconocido. Según el relato del exjefe de Gabinete, el desconocido lo insultó y luego comenzó a gritar que había sido golpeado, cosa que el dirigente en principio desmintió. Sin embargo, en las imágenes del video obtenido por PERFIL se observa que Fernández fue quien se levantó de su silla y lo empujó.

Consultado sobre el video, Fernández aclaró: "Ya hablé en su momento. Ya expliqué lo que ocurrió. Tan cierto fue lo que dije, que cuando la presunta 'victima' fue citada por la fiscalía para que formulara los cargos en mi contra, no quiso instar la acción penal y no formuló ningún cargo contra mi".

El postulante presidencial del kirchnerismo consideró que el "responsable de todo lo sucedido" fue el hombre que lo increpó y agregó: "El video ese está en la causa y la AFI lo hizo circular ahora". "El resto es una nueva operación del Gobierno al que ustedes se prestaron escribiendo una nota sin firma para poner el video en las redes", sostuvo.

Cuando ocurrió el episodio inicial, en septiembre pasado, Fernández también habló con PERFIL y explicó que no hubo ningún intercambio físico, sino que el hombre trató de buscar pelea. "Estaba comiendo ahí, empezó a insultarme, me seguía, me invitó a pelear. Yo me levanté y me acerqué, y el señor, cuando me aproximo, me da un empujón con el hombro, se tiró al piso y empezó a gritar ‘me pegó, me pegó, me pegó'".

"Ni sé qué le pasó, debe ser un señor cercano al Gobierno o un loco suelto, no sé qué será, y empezó con esta agresión", había señalado y agregó: "Quiero que ese hombre termine preso, bueno, juzgado. Fue una actitud absolutamente violenta, incomprensible e injustificable".

