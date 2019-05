Fabiola Yáñez, la novia de Alberto Fernández: "Él no quería ser candidato"

Alberto Fernández está en el centro de la escena desde que se dio a conocer el video en que la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la sorpresiva fórmula Fernández-Fernández, en la que él será precandidato a presidente y ella acompañará como vice.

Fabiola Yáñez, periodista y actriz, está en pareja hace cinco años con el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner. El jueves 23 de mayo visitó el piso de Incorrectas, que se emite por América Tv, donde habló sobre la candidatura de su pareja, y aseguró que “él nunca quiso ser candidato”.

“El quería aportar para la unidad, para que se fuera el gobierno actual. De la fórmula me enteré el miércoles anterior a que se diera a conocer. Hace un año y medio que vienen trabajando juntos con Cristina, pero Alberto nunca quiso ser candidato”, dijo Yáñez al panel.

Consultada por su opinión respecto a lo crítico que Fernández supo ser al hablar de la gestión de la ex mandataria, consideró: “Tuvieron muchas diferencias de gestión, él las mantuvo siempre. Nunca se desdijo de las críticas, por eso se fue de esa gestión de Gobierno”.

En ese sentido, opinó que el hecho de que ambos hayan logrado un proyecto en común pese a esas disidencias, “habla de que son dos personas muy sensatas”.

La primera semana de campaña de Alberto Fernández en 30 frases

Fabiola, de 38 años, siguió la carrera y se recibió de Licenciada en Comunicación Social. Fue cuando estaba terminando los estudios que conoció al ex funcionario. “Lo conocí cuando dio una charla en la universidad. Ya no era funcionario, había renunciado. Yo estaba terminando mi tesis y lo entrevisté para completarla, pero hice muchas otras entrevistas también", contó.

Sobre el inicio de su relación, relató que no fue apenas se conocieron, sino mucho tiempo después de esa primera entrevista. "Quedamos en contacto porque lo consulté por otras cosas, y un día me invitó a tomar un café. Hace cinco años que estamos juntos, y tres que nos comprometimos, pero eso es un símbolo, no algo trascendente”, dijo. Y agregó: "Admiro mucho a Alberto, siempre lo admiré".

A.G./FeL