Alberto Fernández tuvo otra "noche tuitera" y estrenó un sticker con su cara

Alberto Fernández transitó el domingo, tercer día de la cuarentena preventiva obligatoria, en los medios de comunicación y en su cuenta de Twitter, donde se dedicó a responderle a usuarios que le enviaron mensajes de aliento. Lo mismo hizo el pasado viernes 20 de marzo luego de la conferencia de prensa que brindó en la residencia de Olivos para anunciar las medidas para combatir el coronavirus. En ambos casos repitó: "No salgan de su casa. Cuídense y cuiden a los otros".

En esta oportunidad, como particularidad, el Presidente aprovechó para estrenar un stiker con sus facciones: bigote, canoso y hasta con su peinado característico. La imagen la utilizó para acompañar el intercambiando con más de un decena de mensajes de usuarios de Twitter, que se sorprendieron por su presencia activa.

"Hola @nazarenaerre!!! Mándale un feliz cumpleaños a Giuliano!! Espero haya pasado un lindo día. Decile que le deseo que se cumplan todos sus sueños. Y que se quede en casa!!!!", respondió a una mujer que compartió un video de su hijo en el día de su cumpleaños.

Hola @nazarenaerre!!! Mándale un feliz cumpleaños a Giuliano!! Espero haya pasado un lindo día. Decile que le deseo que se cumplan todos sus sueños. Y que se quede en casa!!!!☺️ https://t.co/LJ8H620zGd — Alberto Fernández (@alferdez) March 23, 2020

Una de las respuestas fue para el actor y productor Pedro Alfonso, quien le escribió en Twitter a Alberto Fernández: "@alferdez de un tiempo a esta parte tus notas en tv llevan calma. Debería ser diario". Como pasó ya más de una oportunidad, Alberto Fernández comenzó a contestar por la noche mensajes de usuarios en la red social Twitter, con muchos usuarios pidiéndole respuestas para no salir a la calle: "No deben salir, hay que cuidarse".

"Gracias. Estemos tranquilos. Pero no olvidemos cuidarnos. Abrazo a la distancia", insistió. En un mensaje a una usuario, que le dijo que estaban con miedo, el presidente le escribió: "Tranquilos. Toda tormenta pasó. Esta también pasará". "Ya es hora de dormir. No salgan de su casa. Cuídense y cuiden a los otros. Los abrazo con el alma. No fallemos: quedémonos en casa. Hasta mañana a todos, todas y todes", cerró.

Ya es hora de dormir. No salgan de su casa. Cuídense y cuiden a los otros. Los abrazo con el alma. No fallemos: quedémonos en casa.

Hasta mañana a todos, todas y todes. pic.twitter.com/R8x1XadLa4 — Alberto Fernández (@alferdez) March 23, 2020

Antes de su raid tuitero, el Presidente se dedicó a brindar entrevistas televisivas y radiales donde desmintió las posibilidad de declarar el estado de sitio ya que "el sistema legal funciona como corresponde", pero advirtió que "no le temblará el pulso para prorrogar" el aislamiento obligatorio por el coronavirus "si es para tranquilidad, salud y cuidado de los argentinos".

