Alberto sacará a la cancha a sus equipos de gobierno

por Rosario Ayerdi

“No puedo hacer nada ahora, todavía no fui electo”, fue una de las frases que Alberto Fernández les dijo a diez empresarios españoles que reclamaron por medidas en lo inmediato para que sus acciones dejen de caer. Sin embargo, la gira por España y Portugal terminó de hacerle sentir al candidato presidencial que, aunque quedan por delante las elecciones del 27 de octubre, el traje de presidente ya está listo para ser usado.

Con el inicio de la campaña oficial, Fernández comenzará a dar indicios de lo que será su gobierno en caso de ganar los comicios presidenciales. Hará un delicado equilibrio entre mantener en absoluta reserva los nombres de sus futuros ministros y presentar los equipos que se harán cargo de la gestión si finalmente asume el 10 de diciembre. “Nadie duda, y menos después de la gira en la que el poder político y los empresarios extranjeros entendieron que es el próximo presidente, que Alberto será quien gobierne”, dicen en el búnker del Frente de Todos de la calle México.

Por eso la campaña tendrá que ver con mostrar los equipos técnicos a cargo del rector de la UMET Nicolás Trotta y la ex senadora Virginia García. Desde el 18 de mayo, cuando Cristina Kirchner oficializó su candidatura, el teléfono del ex jefe de Gabinete no dejó de sonar. Muchos dirigentes pidieron sumarse a sus filas. Solo hubo una condición: todos los que quisieran formar parte de su posible gobierno, deberían hacerlo a través de los equipos técnicos. Con el triunfo del 11 de agosto, la lista se engrosó y ahora hay más de 2.500 referentes que contienen a cerca de 6.000 dirigentes que se sumaron para participar en todo el país.

Estos equipos trabajan contra reloj ya que la idea es presentar un diagnóstico de la situación actual y propuestas de gobierno la semana próxima ante Fernández y Kirchner. “Ya tienen listas medidas estructurales pero también medidas de urgencia que se pueden tomar el 11 de diciembre”, cuentan. Los grupos están divididos por áreas de gestión y, a su vez, por provincias y regiones. “En el trabajo que están haciendo se va a dar cuenta de que es un gobierno totalmente federal el que se viene”, detallan cerca del candidato. Las reuniones de los principales candidatos se dan en la sede de la UMET, pero también se conectan a través de una plataforma digital.

Allí confluyen los distintos sectores que conforman la alianza que sellaron Fernández y su compañera de fórmula, Cristina Kirchner. Además de los enviados por cada uno de los gobernadores e intendentes peronistas, los equipos están integrados por dirigentes del Grupo Callao, el massismo y La Cámpora.

En la mesa chica de este equipo entre los “albertistas” están Guillermo Justo Chaves, Cecilia Todesca, Cecilia Gómez Miranda, Miguel Cuberos, Federico Martelli, Aníbal Pitelli. En representación de Sergio Massa integran estos equipos José Ignacio de Mendiguren, Carlos Selva, Carla Pitiot, Vanesa Massetani, Diego Gorgal, Ramiro Gutiérrez y Mirta Tundis. Y desde el kirchnerismo y la agrupación liderada por Máximo Kirchner se sumaron Augusto Costa, Cecilia Rodríguez, Santiago Fraschina, Pablo Núñez, Laura Alonso, Nicolás Kreplak, Vanesa Siley, Victoria Tesoreiro, Cecilia Rodríguez, Franco Vitali, Guillermo Rus, Carlos Figueroa, Diego Rivas, Sabino Vaca Narvaja, Leonardo Burgos, Leonardo Gutiérrez, Santiago Carreras, Martín Reibel, Federico Basualdo, Horacio Pietragalla, Inti Pérez y Florencia Gómez.

Nadie se anima a adelantar si entre estos nombres están quienes ocupen los principales cargos. Por eso, las presentaciones serán por área y en cada una de ella habrá entre tres y cinco referentes. “No queremos que ninguno sea señalado como posible ministro. Eso comenzaremos a definirlo después del 27 de octubre”, cuentan en el entorno del candidato presidencial.