Alfredo Cornejo sobre Cambiemos: "Nadie de nosotros está atado al programa de Macri"

Alfredo Cornejo sigue apuntando a la interna de Juntos por el Cambio tras la derrota en las elecciones generales de 2019. Luego de distanciarse una vez más de Mauricio Macri, el exgobernador de Mendoza busca imponerse como candidato alternativo al peronismo y llamó a construir esa figura para el 2023. En esa línea, aseguró que "nadie de nosotros está atado al programa" del expresidente, aunque resaltó que en el espacio opositor se mantienen "unidos".

"La Argentina necesita equilibrio de poder y es condición sine qua non que la unidad de Juntos por el Cambio se vea. El kirchnerismo, en sus 12 años anteriores, tuvo dividida a la oposición. En estos seis meses veo con beneplácito que estamos unidos, que es condición necesaria pero no suficiente. Nadie de nosotros está atado al programa de Macri, creo que todos los dirigentes de Cambiemos son necesarios, pero hoy no hay un líder único, y muy por el contrario, tenemos que ir construyendo ese liderazgo de aquí al 2023", explicó el mendocino este martes 23 de junio, entrevistado en Mesa Chica, ciclo que se emite por LN+.

El exmandatario provincial reconoció que desde el Frente de Todos "fueron muy inteligentes" en la maniobra de unidad de 2019, y agregó: "A medida que pasa el tiempo, a pesar de que soy un convencido de que a este país lo sacamos adelante en materia económica y podemos tener éxito si tenemos un acuerdo oficialismo y oposición, veo que Alberto Fernández está abrazado al programa de Cristina Kirchner y veo con muchísima dificultad que se desprenda de eso". "Creo que eran lo mismo y que siguen siendo lo mismo y ese 'policía malo o policía bueno', en la expropiación de Vicentin vino a descubrir ese velo", reprochó.

Alfredo Cornejo: "Macri no tiene margen para volver a ser candidato"

No es la primera vez que el presidente del Comité Nacional de la UCR se desprende de la figura de Macri, días atrás consideró que el expresidente "no tiene margen para volver a ser candidato" y remarcó que la alianza opositora Juntos por el Cambio debe "renovar los liderazgos hasta que se llegue al único, que no llegará hasta las primarias de 2023".

En la misma línea, el diputado consideró que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, otro de los candidatos a liderar la oposición, está inmerso "en la nube del relato" del Gobierno, en relación al manejo de las medidas para combatir la pandemia del coronavirus.

Cornejo incluso se distanció del expresidente por el presunto espionaje ilegal durante su gestión. "Que caiga quien caiga, si ha habido espionaje ilegal", sostuvo la semana pasada, y dijo desconocer cuál fue el rol que tuvo Macri en la causa que investiga el juez de Lomas de Zamora Federico Villena.

"Estoy enojado con Macri, porque gracias a ese fracaso económico, es que tuvimos esa derrota electoral que ha derivado en una involución de la Argentina", sostuvo y agregó: "así que estoy habilitado para defenderlo con objetividad, si hay que defenderlo; pero la verdad, es que no quiero defenderlo porque no conozco la situación".

DR/FF