AMIA: Rafecas agregó a otro iraní de altísimo rango entre los acusados del atentado de 1994

Mientras se aguarda que la Cámara de Casación Penal resuelva si los 10 iraníes y libaneses que el juez federal Daniel Rafecas acusa del atentado a la AMIA de 1994 serán juzgados "en ausencia", trascendió este miércoles 16 de septiembre que el magistrado agregó un nuevo nombre a esa lista: se trata de Alí Asghar Hejazi, un nombre de altísimo rango en Irán, porque no solo fue mano derecha y manejó el aparato de Inteligencia del ex líder de Irán Alí Jamenei, sino que luego mantuvo su influencia cuando el líder iraní murió en los bombardeos conjuntos de EE.UU. e Israel a fines de febrero pasado.

La nueva decisión de Rafecas, que incluye el pedido de captura internacional y "alerta roja" a Interpol sobre Hejazi, que fue difundida por la Agencia Noticias Argentinas, señala que el jefe de Inteligencia iraní habría tenido una participación fundamental en el atentado, encabezando el comité del régimen planeó el brutal ataque a la mutual judía, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

Atentado a la AMIA: julio de 1994.

Se sabe que desde siempre Irán no solo negó siempre su autoría en relación al atentado, y luego accedió al 'Memorándum' con el kirchnerismo que denunció en PERFIL el recordado Pepe Eliaschev en marzo de 2011, un documento que proponía insólitos interrogatorios de la Justicia argentina en aquel país que jamás avanzó y ni siquiera llegó a ser aprobado por el Parlamento iraní. Luego el mismo Memorándum fue finalmente declarado como "inconstitucional" por la Cámara de Casación Penal en 2015.

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Rafecas intenta avanzar contra los acusados iraníes del atentado a la AMIA

Ahora, el nuevo fallo se apoya en que el fiscal Sebastián Basso de la UFI-AMIA, consideró que Hejazi habría estado implicado en el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 a la mutual judía, que dejó un total de 85 muertos.

Sostuvo que la planificación, decisión y ejecución del atentado estuvo a cargo de los integrantes del régimen iraní estrechamente ligados al fallecido líder supremo iraní, y que dicha decisión se habría tomado en un comité especial liderado por Jamenei cuya dirección se encontraba a cargo justamente de Hejazi.

Viaje a Buenos Aires por el atentado

Basso agregó que Hejazi inclusso viajó a Buenos Aires en 1993, luego del atentado a la Embajada de Israel, con el fin de avanzar en el planeamiento del segundo ataques, y “asegurarse de la viabilidad de la operación y la fiabilidad de los agentes que habrían de intervenir en ella”.

Luego habría encabezado el comité que en Irán "se encargó de los preparativos del atentado” y determinó “la fecha adecuada para su realización”: el 18 de julio de 1994.

En ese sentido, Rafecas remarcó que los hechos que se imputan a Asghar Rejazi son “constitutivos de crímenes de Genocidio y Lesa Humanidad”.

El Atentado de la AMIA en 25 fotos

Rafecas declaró a Hezaji “en rebeldía” ya que “no existe forma alguna que no haya tomado conocimiento de las imputaciones que pesan en su contra y lo sumó a las alertas rojas a Interpol que ya incluían a los iraníes Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Mohsen Rabbani, Ali Fallahijan y Ahmad Reza Asghari.

Mientras tanto, se aguarda como decíamos al principio que la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py resuelva si habilita el juicio en ausencia contra esos ciudadanos iraníes y el grupo de libaneses también acusados por el atentado. Si ese mecanismo finalmente recibe aval de la Cámara, será el primero que se registre en la historia argentina.

HB