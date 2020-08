Amplían la denuncia contra Macri e Iguacel por la venta "a precio vil" de dos centrales eléctricas

La empresa estatal energética IEASA, ex Enarsa, pidió ser querellante mientras se amplió una denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri, el ex secretario de Energía Javier Iguacel, y otros funcionarios del gobierno macrista por la privatización a "precio vil" de dos centrales eléctricas en Ensenada de Barragán y Brigadier López.

Según la denuncia que formularon funcionarios del kirchnerismo como Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria y Fernanda Vallejos, se estima que con la irregular venta de ambas centrales se perjudicó al Estado por más de 118 millones de dólares.

El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González están a cargo de la investigación en la que también están imputados el ex ministro de Energía Juan José Aranguren y otro de los que pasó por el mismo cargo bajo la gestión macrista, Gustavo Lopetegui. También Mario Dell'Aqua, ex presidente de Aerolíneas Argentinas.

Rodríguez Larreta batió el récord de privatización de tierras públicas en la Ciudad

Es que según dice la denuncia a la que accedió PERFIL, "IEASA pasó en un mismo día de tener dos centrales termoeléctricas en pleno funcionamiento, generando energía y cobrando por la misma, a tener el producido en efectivo de la venta de dichas centrales por un monto notoriamente inferior en u$s 118.054.000 a la tasación de u$s 516.016.000 realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que debió utilizar de inmediato para comprar títulos de deuda en poder del FGS ANSES los cuales las propias dependencias estatales ya habían calificado de riesgosos y que, luego de la privatización, perdieron el aval del Tesoro Nacional reemplazándose por garantías privadas de los compradores".

Además, investigan la operatoria de la modificación de los pliegos para eliminar la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación como valor piso de las ofertas a presentar y la modificación de los contratos de fideicomiso de las centrales porque los mismos prohibían la privatización.

"Esto fue posible por la ejecución de una cantidad inédita de irregularidades y actos administrativos deliberados con el objetivo de allanar el camino para enajenar las dos centrales a un precio vil y mecanismo dañino para IEASA, esmerilando en definitiva el patrimonio del Estado Nacional, pero muy rentable para los compradores", agregaron en su denuncia.

La denuncia completa:

J.D. /