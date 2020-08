Sergio Massa: "Macri despreció a los argentinos al irse a Saint-Tropez"

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sumó esta semana más críticas contra el expresidente Mauricio Macri por su viaje a Europa en medio de la pandemia del coronavirus. "Macri despreció a los argentinos al irse a Saint-Tropez, porque muchos de los que confiaron en él en octubre del año pasado, aún para defender sus ideas, lo quisieran ver acá y no tomando sol o jugando al golf", expresó en declaraciones al programa Animales Sueltos.

Durante la entrevista al periodista Luis Novaresio, el dirigente del Frente de Todos defendió, además, la nueva extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio. "El mensaje del presidente (Alberto Fernández) es 'sigan cumpliendo la cuarentena, sigan cuidandosé' porque cada uno de nosotros somos vehículo del virus. Estamos librando una guerra con balas invisibles que no sabemos de dónde vienen y parece que naturalizamos el número de muertos", afirmó.

Massa agregó que "en los próximos días va a haber una acción del Gobierno enfocada en el aumento de la prevención, el equipamiento y la logística". Y detalló: "Estoy impulsando una agencia metropolitana de seguridad, porque la pandemia desnudó que hay problemas que son de la metrópoli y no podemos pensar que la General Paz divide la realidad".

Por otro lado, el tigrense sostuvo que "no está mal polemizar cuando hay una opinión crítica" dentro del mismo oficialismo y recalcó que "en el mundo ya no existen los partidos hegemónicos, sino coaliciones con ideas comunes respecto del rumbo del país y cuestiones diferentes que se discuten". En este sentido cuestionó: "¿Por qué no podemos caminar con unidad en la diversidad? ¿Por qué cuando (Elisa) Carrió cuestionaba a Macri era sano y cuando yo planteo una diferencia con Alberto (Fernández) o Cristina (Kirchner) es enfermizo?".

El diputado contó también que "la movilidad jubilatoria va a volver" y dijo que "seguramente entre septiembre y diciembre la comisión que está armada entre el Poder Ejecutivo y el Congreso emitirá un dictamen para que, a partir del año que viene, podamos tener el índice funcionando normalmente".

Massa explicó además la problemática que trae la falta de una reforma tributaria. "La Argentina necesita una reforma tributaria, porque hoy los que menos cobran son los que más impuestos pagan. Nos merecemos esa reforma que simplifique la vida de las PyMEs y los comercios, porque la pandemia cortó la cadena de pagos", dijo. "Si aprendemos que se puede convivir con unidad en la diversidad, eso va a ayudar a la riqueza y el éxito", añadió.

Por último, el titular de la Cámara Baja destacó que "el arreglo de la deuda fue un gran primer paso" del Gobierno, pero recordó que "ahora viene (la discusión con) el Fondo Monetario Internacional y no va a ser fácil porque encima tienen que sentarse en una situación incómoda".

AB/FF