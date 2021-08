Ampliaron la denuncia contra el jefe de Estado con la foto de la cena

La controversia por los ingresos a Olivos en medio de las restricciones sumó ayer un nuevo capítulo judicial con una ampliación de la denuncia contra el presidente Alberto Fernández y quienes ingresaron a la Quinta de Olivos en la cuarentena sin justificación aparente. La presentación fue realizada por el espacio Republicanos Unidos y busca dejar en evidencia que las declaraciones del Presidente fueron una especie de “confesión” sobre los delitos que ya habían denunciado.

“Los elementos probatorios importan, en sentido amplio, una verdadera confesión de hechos típicos y culpabilidad que autoincrimina al sindicado Alberto Fernández, y delata la conducta antisocial de su pareja la Sra. Fabiola Yañez e invitados a su fiesta de cumpleaños”, señala el escrito al que tuvo acceso PERFIL.

La denuncia es por supuesta violación de medidas de propagación de una epidemia, previsto en el artículo 205 del Código Penal, y por el abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, del artículo 248. En los fundamentos, la presentación cita declaraciones del Presidente al referirse a quienes violaban las medidas de aislamiento hace ya más de un año.

“A los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo: la Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos se terminó, se terminó, acá estamos hablando de la salud de la gente, no voy a permitir que hagan lo que quieran, si lo entienden por las buenas, me encanta, si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas, y en la democracia entenderla por las malas es que terminen frente a un juez explicando lo que hicieron”, decía el mandatario.

El partido liberal presentó la denuncia original contra el Presidente y contra la modelo Sofía Pacchi, luego de conocerse los ingresos a Olivos en la cuarentena y fueron realizando ampliaciones que incluyeron a la primera dama, al empresario coreano, Chien Chia Hong, el adiestrador y el veterinario de Dylan, los invitados al cumpleaños de Fabiola el 14 de julio, Florencia Peña, a periodista Tamara Pettinato y otros sesenta referentes, diputados y autoridades del Frente de Todos.

En paralelo, el fiscal federal Ramiro González incorporó la foto de la discordia a la investigación que ya lleva adelante por las visitas de Olivos y pidió a la Casa Militar que aporte la lista de entradas y salidas de carácter oficial y privado correspondiente al día 14 de julio de 2020, cuando se celebró el cumpleaños. González aclaró que hasta el momento no había recibido la información y es por eso que intimó a que en un plazo de cinco días sean entregadas “sin postergaciones”. Además se solicita conocer si esas personas se encontraban dentro del listado de “esenciales” y quiénes fueron los que autorizaron los ingresos en horarios que claramente no estaban vinculados con tareas laborales.