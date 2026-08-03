Cómo es el particular comportamiento de Javier Milei en la red social “X” y los retuits que otorga

Andrés Snitcofsky presentó un análisis basado en la plataforma de código abierto milei.nulo.lol, que monitorea la actividad de Javier Milei en la red social X, poniendo el foco en sus publicaciones y, especialmente, en sus retuits.

Antes de comenzar con la explicación, destacó la importancia de observar este comportamiento porque, según señaló, "teniendo un presidente tuitero", la actividad en redes sociales deja de ser un dato menor para transformarse en un elemento de análisis político.

Cuáles son las funciones que ya no están disponibles en "X"

Snitcofsky explicó que anteriormente también era posible estudiar los "likes" del Presidente, aunque esa información ya no está disponible. "En un momento analizábamos también, ¿se acuerdan? Que en un momento podías ver los favoritos, los likes. Sí. Eso ya no se puede", comentó.

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Luego presentó el primer gráfico del estudio, centrado en la evolución diaria de los retuits realizados por Milei. "Lo que analizamos es, una de las cosas que nos cuenta un poco el comportamiento presidencial es este gráfico que vemos acá, que es como la ciclotimia de cuando retuitea mucho y cuando retuitea poco", explicó.

Cómo se rige el momento de retuiteo

Según detalló, el análisis muestra que la intensidad de la actividad cambia en función del momento político. Incluso identificó un punto de inflexión durante el caso Libra: "En este gráfico, no sé si llega a ver, pero ahí está medio en el medio, está $Libra, el caso $Libra, que cuando tiene sacudones el Gobierno hay menos retuiteo, como que baja un poco".

En contraste, sostuvo que los períodos de mayor optimismo oficial también se reflejan en la cuenta presidencial. "Cuando hay momentos más de euforia, de, uy, mirá, nos dio bien algún número, levanta mucho el retuiteo", afirmó.

El segundo gráfico incorporó una nueva variable: la diversidad de cuentas que Milei comparte. Para Snitcofsky, no solo importa cuánto retuitea el Presidente, sino también a quiénes elige amplificar: "El siguiente gráfico es sobre variedad. Porque a quiénes retuitea también es una gran pregunta".

Respecto a los resultados, explicó que los momentos de mayor actividad también coinciden con una mayor diversidad de cuentas compartidas por el mandatario. "En este caso, estamos viendo un gráfico que te muestra cómo también en esos momentos de euforia, además de retuitear mucho, retuitea más variado", sostuvo.