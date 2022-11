La interna abierta del Frente de Todos sumó un nuevo capítulo hoy con más críticas de Andrés "Cuervo" Larroque al presidente Alberto Fernández. El ministro de Desarrollo de la comunidad de la provincia de Buenos Aires aseguró que el jefe de Estado "piensa más en él mismo que en el Pueblo y en el peronismo".

El funcionario de Axel Kicillof reprochó además el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el Consejo de la Magistratura, que desplazó de ese organismo al oficialista Martín Doñate e impuso al opositor Luis Juez. "Lo de la Corte es gravísimo", aseguró este miércoles 9 de noviembre.

Luego anexo la crítica al máximo tribunal con la elección de Alberto Fernández que impulso Cristina Fernández de Kirchner para integrar la fórmula presidencial del 2019. "La postulación de Alberto tenía que ver con el vínculo que podía generar con el poder económico. Todos conocíamos el vínculo de Alberto con Clarín y algunos sectores de la Justicia, pero no fue recíproco, ellos se mantuvieron en pie de guerra", analizo Larroque.

Los cuestionamientos contra el mandatario nacional, sin embargo, no quedaron allí y el ex diputado: "El Presidente no termina de caracterizar la situación", lamentó en diálogo con Cynthia García en La García (AM 750). Y reiteró: "El presidente piensa más en él mismo que en el Pueblo y en el peronismo. Está ensimismado".

Alberto Fernández nuevamente blanco de las críticas de Larroque.

De esta manera, el referente de La Cámpora reversiono los dichos del diputado Máximo Kirchner el último sábado en Mar del Plata, donde llamó a Fernández "aventurero" por hablar de su reelección y le apuntó por "hacerse el ofendido".

Qué dijo Larroque sobre Cristina Kirchner

El Ministro de la Comunidad pidió un "Estado con autoridad" y sostuvo que esa fortaleza se ha ido licuando por las internas en el Frente de Todos. Contrariamente a lo que expresó sobre el Presidente, dijo que el pueblo "necesita escuchar a Cristina Kirchner” para recuperar la iniciativa.

"Alberto tiene una cosmovisión intermedia y eso es un problema dadas las necesidades de la gente", continuó cuestionando al Jefe de Estado.

Con relación a lo que muestra el grueso de las encuestas que posicionan a la suba de precios como la preocupación más acuciante de los argentinos, el funcionario bonaerense consideró que "la inflación hoy es un drama".

Héctor Recalde habló sobre un posible juicio político a la Corte Suprema de Justicia

Críticas a María Eugenia Vidal

Comparando la actual política social del gobierno de Axel Kicillof, Larroque manifestó que durante la gestión de María Eugenia Vidal se invertía en asistencia alimentaria escolar "7 mil millones de pesos y nosotros aumentamos a 13 mil millones".

Además, aseguró que "los liberales siempre quieren un Estado desfinanciado" porque "lo que para ellos es gasto, para nosotros es inversión". Por eso consideró que "la única palabra que conocen los liberales es 'ajuste'".