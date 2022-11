Larroque: "Le recomiendo al presidente que se amigue con esa situación o viendo en qué lugar está él"

Andrés "Cuervo" Larroque, titular de la cartera de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, realizó un análisis de la situación socioeconómica del país y reconoció que "la gente está enojada y tiene razón". Al mismo tiempo, se pronunció sobre la posible candidatura de Cristina Kirchner y afirmó que "a donde uno va, es lo que la gente dice".

"Nos toca vivir de nuevo un momento en el cual no hay respuestas. La sociedad está enojada y tiene razón", expresó el funcionario en diálogo con Roberto Navarro por Navarro 2023 en El Destape Radio. A su vez, citó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y afirmó que "la clave está en al representación".

"Hay que ver qué hace la política en la tensión", señaló Larroque y amplió: "Si no estamos a la altura de la circunstancias, si no nos hacemos cargo del mandato popular, si no respondemos las expectativas, encaramos la pelea con mayor debilidad y florecen expresiones con planteos agresivos y soluciones mágicas e irracionales".

Por otra parte, de cara a las elecciones presidenciales del 2023 y frente a la posible candidatura de Cristina Kirchner, cuestionó: "¿Por qué no pudo ser candidata en el 2019?". En este sentido, manifestó que en aquella época, y durante su último mandato, "ella era muy discutida" y que quizás se "compró la idea de que era parte de la historia".

"Tenemos que revalidar la etapa kirchnerista", sostuvo el ministro y calificó a su espacio político como la "recuperación del peronismo" y el "reperfilamiento desde el modelo nacional justicialista".

Al mismo tiempo, enfatizó en que hay que ver "qué va a hacer Cristina". "Si consideran que va a venir a salvarle las papas a alguien, para eso no. Si hay un consenso respecto a recuperar lo que conseguimos, ella dice que está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer. Se hacer cargo de lo que ocurrió en el 2019 y se involucra en la solución al futuro".

El funcionario kirchnerista afirmó que se habla de una posible candidatura de Cristina Kirchner porque "ella representa esperanza".

"Donde uno va la gente dice '¿Cristina va a ser candidata?'", es el tema de debate central porque hay una situación de incertidumbre muy grande y ella sin duda representa esperanza", insistió.

Asimismo, en lo que respecta a la realidad del oficialismo actualmente y las diferentes internas que se dirimen en el espacio, agregó: "No podías con Perón, tampoco vas a poder con Cristina. Los liderazgos son procesos que no se construyen de un día para el otro. A Cristina le llevó muchos años, muchas pérdidas y mucho dolor".

"Le recomiendo al presidente que se amigue con esa situación, que no esté enojado o viendo en qué lugar está él, si lo nombran más o menos", le sugirió también a Alberto Fernández y recalcó la importancia de que este convoque a "una mesa del Frente de Todos".

En relación a la polémica sobre la búsqueda de suspensión de las PASO, Larroque señaló que "el tema ya pasó" y que "hay que tener una postura más responsable, madura, mirar a a la sociedad de frente, tomar la agenda y después ver como se dirimen discusiones internas".

"Me preocupa que si mucha gente que tiene experiencia plantea algo, hay que tomarse el trabajo de escucharlo. Me da la sensación de que (Alberto Fernández) está más ocupado con una parte que con la armonización del conjunto", analizó y recalcó que "primero hay que resolver los problemas de la gente, y después ver que no vuelva lo que ya vivió la Argentina".

Finalmente, en relación a las recientes declaraciones de la vicepresidenta, donde esta afirmó que "no se arrepentía de haber creado la fórmula Fernández-Fernández", Larroque señaló que su intención al elegir al presidente era "volver a unir al peronismo", porque "el peronismo dividido generó la posibilidad de un gobierno neoliberal por la vía democrática en la Argentina, algo que fue muy malo".

AS./fl