Tras el atentado, la vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció en el congreso sindical de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica). Fiel a su estilo, mientras avanza en su discurso, deja algunas frases resonantes sobre el escenario político actual.

La vicepresidenta fue recibida por los presentes al canto de "Cristina presidenta", segundos antes de que el intendente de Pilar, Federico Achával y el titular de la UOM, Abel Furlán, iniciaran el acto con sus palabras.

Aquí un recorrido por las frases clave de Cristina Kirchner:

1. "Yo lo vi por la televisión no me di cuenta del arma que empuñaron el arma y que intentaron volarme la cabeza. Dicen los psiquiatras que para el trauma es mejor, porque a la gente que le pasa no lo olvida. Por suerte, no lo ví. Pero no pude sacarme de la cabeza en este tiempo es ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? Esa imagen para mis hijos. Decía mi abuela que 'no hay mal que, por bien no venga'. La primera conclusión que saqué es que esos 'indignados' que se quejaban, no eran 'indignados' era gente paga por empresarios que se identificaron con el macrismo".

2. "No eran indignados, recibían millones de pesos. Corténla con los indignados que no va más".

3. "Estoy resignada con la Justicia porque me quieren de acusada y no de víctima".

4. “La doctrina liberal de la economía le dice hoy a los trabajadores que el salario es igual a la productividad. No es así eso hoy en la Argentina”.

5. “Hoy escuchamos que dicen que el mejor gobierno de la República Argentina fue el de la convertibilidad, que el mejor ministro fue el de la época de los 90’. La desinformación es muy grande. Los datos tienen que ser abordados con números concretos, no con slogans”.

La vicepresidenta en la sede de la UOM en Pilar.

6. “Estamos ante mercados absolutamente concentrados, con cadenas de valor que hacen poner su poder en la distribución del ingreso. Es el Gobierno que tiene que terciar en la distribución del ingreso”.

7. "Quiero ser absolutamente sincera, no miento, podré tener muchos defectos pero no de mentirosa. El Ministro de Economía está haciendo un gran esfuerzo administrando".

8. "Quiero ser sincera, que mis compañeros y compañeras trabajadoras porque muchas veces leo del experimento del Frente de Todos. Miren las decisiones políticas hay que juzgarlas y evaluarlas en el momento en que fueron tomadas. En ese momento, tenía la responsabilidad de hacer que el peronismo ganara las elecciones, pero, sobre todas las cosas, hacer que las medidas sobre salario, persecución judicial, en ese momento había que tomar decisiones y el escenario internacional era complejo. Prácticamente, Trump iba a ser reelecto y había puesto millones de dólares para sostener al Gobierno de Macri. Lula estaba preso, en Ecuador, Correa estaba exiliado".

9. "No estaba muy acompañada que digamos. Tuve que tomar una decisión y no me arrepiento (de haber creado la fórmula Fernández-Fernández), porque realmente pudimos lograr el objetivo que no era votar en contra de alguien, sino votar en contra de determinadas políticas. Votamos a favor o en contra de políticas".

10. "Los que se llevan la productividad, pagan mucho menos de Ganancias que cualquier trabajador de los que está sentados hoy aquí, porque no tienen la posibilidad de dibujar los salarios, como se dibujan los balances de las empresas".

11. "La inflación no empezó con el Gobierno de 2019, empezó con un gobierno que endeudó al país".

12. "Nunca nos van a perdonar a los peronistas que hayamos involucrado a los trabajadores en las discusiones sobre el modelo de país".

Noticia en desarrollo.