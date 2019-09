Andrés Oppenheimer y los "disparates" del kirchnerismo: "Estados Unidos no les va a dar ni la hora"

Andrés Oppenheimer analizó la aguda crisis política y económica que atraviesa la Argentina: sostuvo que el país "está cavando su propia fosa" y alertó que "la situación va a empeorar" en el caso de la victoria electoral de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El periodista de la cadena CNN anticipó que las puertas del mundo se van a cerrar de ganas el Frente de Todos, en especial por los "disparates" que dicen a sus militantes y por la visión que tienen sobre el régimen chavista de Venezuela.

Según Oppenheimer, los candidatos "están diciendo cosas absolutamente disparatadas y provocan que mucha gente, que no conoce bien la realidad argentina, dice ‘estos y Maduro son lo mismo’". Entrevistado en Mesa Chica por LN+, el analista explicó que el kirchnerismo "está tan desprestigiado en el exterior que, sólo una medida de audacia total de Alberto Fernández, como un macrista ministro de Economía o de Justicia, haría que alguien diga ‘caramba, por ahí este tipo es moderado como dice’".

Afirmó que solo un "shock de confianza" podría hacer que Argentina se recuperara del "descrédito y desconfianza del mundo político y económico del mundo civilizado" que inspira el kirchnerismo.

"Pensar que un moderado peronista va a convencer a alguien de afuera es una ilusión total", advirtió en referencia al candidato presidencial del Frente de Todos, que "cometió graves errores desde las PASO", como cuando afirmó que Venezuela no es una dictadura. "Es un disparate, una persona medianamente informada diría ‘pero este señor, o está recibiendo órdenes, o no lee el periódico hace 10 años’. También fue un disparate decir que no es una dictadura cuando en Venezuela hoy hay más muertos en un año que en los peores momentos de la dictadura argentina", argumentó el conductor.



Gustavo González cuenta el riesgo de que los 100 días de gracia ya hayan empezado a correr para Alberto Fernández

Sobre el Frente de Todos, Oppenheimer dijo que "esta gente que habla de los derechos humanos y de la dictadura tolera, si no apoya, una dictadura igual o peor que la Argentina" y justificó su visión diciendo que en el país gobernado por Nicolás Maduro "hubo 6.800 ejecuciones extrajudiciales en un año y medio, además de torturas y crímenes contra la humanidad como no se han visto desde la época de Pinochet y Videla".



El analista apuntó también a la expresidenta, a quien criticó el "disparate" de comparar la situación económica argentina con la que atraviesa Venezuela: "Había dicho que en Argentina había una situación alimentaria peor que la de Venezuela, pero el salario mínimo en Argentina son unos 400 dólares, y Venezuela es de dos dólares por mes, cifras oficiales de las Naciones Unidas según el informe de Michele Bachelet". "¿Cómo podés decir que la situación es parecida? Argentina está pasando por una crisis, pero Venezuela por una hambruna de características nunca vistas", aseguró.



Encuestas: Alberto Fernández superaría por 20 puntos a Mauricio Macri

"Si la Argentina estuviera en el boom de las materias primas de la época kirchnerista no importaría, si a los de afuera les gusta, bien, y si no que se jodan, pero no es el caso", evaluó el periodista al analizar la situación financiera de nuestro país. "Este es un país quebrado y necesita crédito o, por los menos, patear para adelante los pagos de la deuda con el FMI", afirmó, para luego agregar que "sin el apoyo del exterior, la situación va a empeorar". "Argentina está cavando su propia fosa. Estados Unidos a Cristina Kirchner y Alberto Fernández no le va a dar ni la hora", concluyó.

D.S.