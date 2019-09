Maduro, tras los dichos de Alberto F. de "abusos" en Venezuela: "Quien lo dice es estúpido"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de "estúpidos" a quienes consideran que su gobierno es una dictadura y se refirió puntualmente a las críticas que le hacen desde sectores de la izquierda latinoamericana.

"En un momento en que Venezuela sufre su mayor acoso, atacarlo desde la izquierda, y la centro- izquierda, es una cobardía contra un pueblo noble que ha resistido y continuará resistiendo y ganando con votos", expresó el mandatario venezolano durante una entrevista que dio al portal brasileño Folha de Sao Paulo.

Durante el reportaje que le realizó la periodista Mónica Bergamo, el sucesor de Hugo Chávez fue consultado sobre ese tema. "Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, dice que no hay otra cosa que una dictadura en Venezuela. Alberto Fernández, candidato de Cristina Kirchner para la presidencia de Argentina, dice que el gobierno comete abusos. Y Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un informe muy duro sobre Venezuela. ¿Ellos también son títeres de Donald Trump?", indagó la periodista.

"Tuve una larga conversación con Bachelet en su visita aquí. Y tenemos una dura controversia con ella. Bachelet repitió el mismo informe que el ex Alto Comisionado [Zeid Al Hussein]. Ella repitió las mismas mentiras [Bachelet declara, entre otras cosas, que hay arrestos arbitrarios, tortura y degradación económica en el país]. Sin apoyo, sin prueba", contestó Maduro.

En este punto, el líder venezolano argumentó que el equipo de la Naciones Unidas no ha "visto el inmenso esfuerzo que nuestra gente está haciendo en medio del hostigamiento del bloqueo económico profundamente criminal". Y remató: "Decir que Venezuela es una dictadura es una estupidez histórica. Y quien lo dice es estúpido".

Acto seguido, la periodista preguntó específicamente por Mujica y Fernández. "Quién lo dice, dónde lo dice, es estúpido. Venezuela es respetada. Venezuela es una democracia sólida. Amenazada y acosada", respondió.

Semanas atrás, durante una entrevista con el periodista Luis Majul en el programa La Cornisa, Fernández opinó que Venezuela "no es una dictadura", aunque afirmó que puede ser considerado "un gobierno autoritario".

"Las dictaduras suelen tener un origen no democrático, y no es el caso de Venezuela. Pero muchas, veces las democracias, por abuso de quien gobierna, se convierten en autoritarismos, que es lo que yo digo que ocurre en Venezuela", sostuvo en aquel momento.

