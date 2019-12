Adrián Rois, el abogado señalado por Alconada Mon: "Me utilizaron para difamar a Alberto Fernández"

Noticias Relacionadas Revelan que la mención de Alberto Fernández en la declaración de Cristina Kirchner fue "consensuada"

Adrián Rois, el abogado y colaborador de Alberto Fernández que fue señalado por el periodista Hugo Alconada Mon en una causa contra Lázaro Báez, rompió el silencio, aseguró que se trata de "una operación" y que fue “utilizado” para “difamar" al mandatario electo.

“Hay que señalar la gravedad que significa que, dolosamente, un periodista publique y que a un abogado engañosamente lo hagan quedar como involucrado como corrupto, cuando en verdad no es así. Lo que uno está haciendo es defender a su cliente, es decir, ejerciendo legítimamente su trabajo. Yo soy abogado, vivo de eso. Imagínese el estupor no sólo mío sino de mi familia el domingo a la mañana”, expresó el letrado en declaraciones al programa Ahora Quién podrá Defendernos, que se emite en Radio Con Vos.

Adepa repudió el "intimidatorio" mensaje de Alberto Fernández contra Alconada Mon

La nota a la que hizo referencia Rois fue publicada en La Nación. En ella, Alconada Mon asegura que una de las "investigaciones más sensibles" contra Báez (que se encaminaba a un procesamiento) "afrontará un nuevo y prolongado retraso" por la intervención de un asesor de Fernández, identificado como Adrián Rois. Según el artículo periodístico, el abogado, colaborador y ayudante de cátedra del presidente electo se presentó en Bahía Blanca, donde se tramita, y asumió la defensa de uno de los acusados en la causa por facturas truchas y presunto lavado de activo: el dueño de la financiera Crediba, Néstor Piñeiro.

“Esto es un ataque al ejercicio de la profesión del abogado, una falta de respeto mayúscula de este periodista, que además es abogado. Cualquier persona que mira el titular dice: 'esta gente hizo un desastre'. No hay que ser muy lúcido para darse cuenta de que es una operación y un engaño, que están intentando engañar al lector. Lo más grave que el diario que se presta a esta operación es La Nación”, recalcó el letrado.

En este sentido, destacó “la gravedad de señalar a un presidente electo de la república Argentina como autor de un delito” y puntualizó: “Perdemos conciencia de las cosas. Si conocen a Alberto, es una personas que está lejos de cometer este tipo de hechos”. El abogado habló, además, de su defendido y aseveró: “La nota es un engaño perverso porque yo descubrí que hay un inocente vinculado a un proceso que está en vilo hace seis años, viviendo un calvario, un hombre respetado en la ciudad de Bahía Blanca, que tiene una financiera hace 35 años sin ninguna causa penal. Han abierto una causa que es un espejo. En mi escrito, que (Alconada Mon) leyó, publicó todo tergiversado”.

En mi vida académica he trabajado con abogados que ejercen su profesión. @halconada sabe que en esa labor profesional yo soy absolutamente ajeno. Es miserable atribuirme mover influencias en esos casos. No voy a soportar en silencio la difamación hecha invocando hacer periodismo https://t.co/xXjTkwc40h — Alberto Fernández (@alferdez) December 2, 2019

Rois aseguró, también, que en la causa "lo que se pidió es que esta persona tiene que ser desvinculada"; que él "no pidió ninguna medida de prueba"; y que es todo "una mentira, una calumnia y es vergonzoso". En ese contexto, detalló que a él lo designaron como abogado defensor "previo a las PASO" , y que a su cliente lo conoce "hace tiempo porque comparte cenas conmigo. Me ha ido contando en el tiempo este problema hasta que en un momento tomó la decisión de contratarme".

"Estoy ejerciendo mi trabajo y a la persona que nombran le rige el principio de inocencia. Imagínese si Alberto me va a decir a mi que no intervenga en una causa donde todas las personas son inocentes hasta que la Justicia demuestre lo contrario", remarcó. Por último, el letrado detalló que Fernández "estaba indignadísimo" con la publicación, y afirmó: "No pueden ensuciarlo y no van a poder a hacerlo porque es un hombre intachable. Deberíamos estar orgullosos de él. Buscan alrededor de él, inventan para difamarlo por elevación. Me utilizaron como un instrumento para difamarlo. Nosotros tenemos que terminar con esto. Quiero sentarme a tomar un café con el periodista. Explicarle que está equivocado".

