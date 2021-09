Aníbal Fernández, contundente: "Lo veo a Alberto con la lanza en la mano"

El nuevo ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, habló sobre la imagen de Alberto Fernández el domingo 19 de septiembre, tanto después de la derrota electoral en las PASO como de los cambios en el gabinete. Dijo ver al presidente "con la lanza en la mano".

“Lo veo al presidente con la lanza en la mano y con las decisiones tomando segundo a segundo", sostuvo Fernández en declaraciones a C5N. Acto seguido, insistió ser también un "hombre de Alberto Fernández" y "no tener ninguna duda de eso".

Sobre su diálogo con el presidente en Casa Rosada, dijo: "La charla fue muy buena, no me ofreció nada ni fui a pedirle nada. Siempre digo que tengo un amigo que es presidente. Charlamos de un montón de cosas que estaban sucediendo y hasta ahí llegó mi amor".

"Sin embargo, después fue él quien me convocó. Hay algún entretelón que alguna vez lo contaré. Me mandó un mensaje proponiéndome esto y le dije que sí inmediatamente. Quiero ayudarlo. A algunos les cayó bien y a otros, mal", agregó.

Se refirió también a los cambios en el Gabinete y afirmó haber tomado "bien" la renuncia de los ministros. Con respecto a los lineamientos que buscará impartir al asumir el cargo, anunció querer "sostener las cuatro cúpulas" de las fuerzas federales.

A continuación, anticipó que "uno podría irse de esta función satisfecho si logra que los y mujeres que van trabajar todos los días puedan hacerlo sin que les roben; sin poner en riesgo sus familias y sus vidas, cualquier pueda ser el escenario".

Aníbal Fernández, de la "sensación de inseguridad" a entrar al Gabinete para conducir Seguridad

"Perón decía que la guerra era lo suficientemente importante como para dejarla en manos de los militares. Yo lo parafraseo diciendo que la seguridad es lo suficientemente importante para dejarla en manos de los policías", precisó.

Sin embargo, consideró no creer que "lastimando a los otros, y mucho menos a vulnerables, se encuentren soluciones". Cambiando el foco de la discusión, habló del golpe electoral que recibió el Frente de Todos en las PASO.

"No hay crisis por que no se perdió una elección. En todo caso, esta primaria se hizo entretenida para un determinado lugar y para otro, no, porque no había nada que competir, entonces no había mucho para ver”, sentenció.

En los últimos tramos de la entrevista, Fernández volvió a pronunciarse sobre los cambios en el gabinete. Dijo que "servirán para dar volumen político" y concluyó: Siempre digo que hay dos cosas que no me gustan tibias: el mate y el peronismo".

JFG