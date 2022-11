Argentina y España conectadas por la innovación industrial 4.0

El mundo actual presenta importantes oportunidades para el país pero no van a venir solas, sino que hay que salir a buscarlas. Este lunes 7 de noviembre en Valencia abre el V Congreso “Industria conectada”, un foro de dos días donde Europa se replantea su futuro industrial en el momento bisagra de la economía y la geopolítica en la pospandemia y en medio de una guerra.

La Argentina es el país invitado al evento de este año, y me toca inaugurarlo con Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo de España. Durante dos días vamos a discutir en siete salas paralelas, cincuenta mesas con 190 ponentes y expertos internacionales de primer nivel cómo potenciar, redimensionar y transformar la industria de cara a la carrera vertiginosa que nos propone la economía 4.0.

El mundo ya no discute si tener o no industria. En realidad nunca lo discutió. Solo alguien que no entienda el siglo XXI puede pensar que la Argentina tiene que integrarse a partir de venderle al mundo recursos naturales y materias primas. Lo que se discute en todo el mundo desarrollado es cómo agregar valor con tecnología y conocimiento. Ese es el corazón del evento de Valencia, en el que la delegación argentina juega un papel destacado gracias al memorándum de entendimiento firmado entre ambos países para promover y fortalecer la integración tecnológica de la industria 4.0, y al trabajo de la Embajada Argentina en España, conducida por Ricardo Alfonsín.

El sector acelera soluciones para un mundo atento a los efectos de la pandemia y la guerra europea

La Argentina está avanzando en esa agenda pero puede dar un salto aún mayor gracias a dos activos importantes del país: una gran tradición industrial y una gran capacidad tecnológica y emprendedora actual. El desarrollo del sector de la economía del conocimiento es un ejemplo de cómo una política de Estado que ya lleva en nuestro país más de veinte años desde la Ley de Promoción de la Industria del Software en 2004 hoy se ha convertido en un segmento clave: este año vamos a exportar más de US$ 7 mil millones y el año que viene US$ 10 mil millones, y hace 24 meses ininterrumpidos que genera trabajo (está en récord histórico de empleo). El decreto reciente que firmó el ministro de Economía Massa para incentivar aún más las exportaciones del sector refuerza esa dirección.

Antes de llegar a Valencia estuve en el País Vasco, donde abrimos el camino para que las start-ups tecnológicas argentinas se inserten en BIND 4.0, una de las plataformas de innovación tecnológica más importantes de Europa. BIND 4.0 conecta a las principales empresas radicadas en el País Vasco con innovadores y creadores de soluciones tecnológicas para acelerar los proyectos e integrarlos industrialmente. Es un verdadero cluster de industria y tecnología. Con el presidente del gobierno vasco, el Lehendakari Íñigo Urkullu, y la directora de Transformación Digital, Leyre Madariaga, avanzamos en lograr que los innovadores tecnológicos argentinos puedan sumarse a esta incubadora y aceleradora de proyectos, dado que en el mundo digital actual la distancia física no es una barrera, y aumenten sus exportaciones de conocimiento argentino.

En un mundo en el que la pandemia y la guerra aceleraron la necesidad de garantizar seguridad alimentaria y energética; la digitalización y la Industria 4.0 aceleran soluciones. La Argentina tiene los recursos que el mundo quiere: alimentos, energía, minerales. Y tiene la capacidad para transformarlos y venderlos al mundo con valor. El formato de nuestra inserción internacional depende de nosotros: no quedarnos a esperar que nos vengan a comprar, sino salir a vender lo que queremos ofrecer. La relación con España muestra que lo podemos hacer.

*Secretario de Industria y Desarrollo Productivo.