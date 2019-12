Aseguran que fueron despedidas del Autódromo porteño por denunciar que las obligaban a hacer campaña

por Juan Pablo Álvarez

Dos mujeres que trabajaban para el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, dependiente del Gobierno porteño, crearon en agosto de 2019 un sitio web, para juntar denuncias de trabajadores del sector público a quienes se les había exigido algún tipo de militancia proselitista de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. La idea surgió luego de que a ellas mismas, en su ámbito de trabajo, se les solicitara una participación en la campaña.

Lucía Suárez y Florencia Rodríguez crearon noesmitrabajo.com, un portal en el que acumularon 400 testimonios de personas que declararon haber vivido una situación similar. Poco tiempo después, el tema escaló a partir de su difusión en los medios de comunicación y llegó a la Justicia: el fiscal Jorge Di Lello se convirtió en el encargado de investigar las acusaciones contra el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Tanto Suárez como Rodríguez continuaron trabajando en el autódromo hasta que, a principios de este mes, sus superiores les comunicaron que sus contratos no serían renovados. Al desempeñarse como monotributistas que le facturaban al Gobierno, el proceso administrativo para dejarlas sin trabajo es mucho más sencillo. "Estábamos precarizadas", explicó Rodríguez a PERFIL.

"El 6 de diciembre nos vinieron a decir que no se iban a renovar nuestros contratos. Que no sabían qué iba a pasar con el resto, pero que el nuestro no se renovaba. Nos hablaron de reestructuraciones y demás excusas", amplió la ahora extrabajadora del autódromo. Tanto Rodríguez como Suárez se desempeñaban en el área de Comunicación del establecimiento.

PERFIL consultó a fuentes de la Vicejefatura de Gobierno, área de la que dependía el autódromo hasta hace algunos días, para conocer la versión oficial sobre el despido de las dos empleadas. "No se las echó, simplemente llegó fin de año y no se les renovó el contrato. Es una potestad del Gobierno no renovar. Y tuvo que ver con que el Autódromo atraviesa un proceso de reorganización, ya que, entre otras cuestiones, deja de depender de la Vicejefatura", explicaron

Más allá de que es cierto que los contratos finalizaban al terminar el año, también lo es que la renovación casi automática suele ser una práctica muy común en el Estado. Por otra, parte, según pudo averiguar PERFIL, los casos de Rodríguez y Suárez fueron aislados: es decir, no se observan otras "no renovaciones" en el área en que se desempeñaban.

"Si se las hubiese querido echar por hablar con los medios se las hubiese echado en agosto, que fue cuando empezó todo este tema", señalaron desde Ciudad.

Rodríguez, por su parte, argumentó: "En agosto nos negamos vía mail a participar de la campaña de reelección de Larreta y Santilli. En octubre nos volvieron a contactar con el argumento de que 'había una segunda oportunidad de participar'". "Pedían gente para hacer campaña en timbreos, call centers, actos políticos y volanteadas", agregó la exempleada porteña, y sostuvo desde el inicio de la campaña les adelantaron que quienes no se plegaran a la estrategia oficial iban a tener que irse.

Por último, Rodríguez le adelantó a PERFIL: "Nos aceptaron como querellantes a Lucía y a mí en la causa que en la que el fiscal Di Lello investiga al Gobierno de la Ciudad por utilizar trabajadores para hacer campaña política. Y ya fueron notificados muchos funcionarios".

