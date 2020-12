El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue aislado nuevamente este sábado 5 de diciembre, luego que un colaborador suyo diera positivo de Covid-19. Poco después el diputado Máximo Kirchner y el jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y la ministra de Comunicación, Jésica Rey también quedaron en la misma situación, hasta cumplir con los protocolos que muestren que no resultaron contagiados.

Kicillof y Máximo Kirchner habían estado el viernes en un acto en el que se entregaron 364 viviendas en el partido bonaerense de Moreno. El aislamiento fue confirmado por el mismo Kicillof en su cuenta de la red social Twitter: "Acabo de enterarme de que un colaborador dio covid positivo. Aunque cumplimos los protocolos, quedamos aislados con mi familia por ser yo contacto estrecho".

Acabo de enterarme de que un colaborador dio covid positivo. Aunque cumplimos los protocolos, quedamos aislados con mi familia por ser yo contacto estrecho. Cuando digo que la pandemia no terminó, me refiero precisamente a esto. Sigamos cuidándonos. — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 5, 2020

Además, el gobernador bonaerense agregó: "Cuando digo que la pandemia no terminó, me refiero precisamente a esto. Sigamos cuidándonos". Fuentes del ejecutivo provincial confirmaron que el gobernador permanece en un aislamiento preventivo junto a su familia en la residencia oficial de La Plata y que no reporta síntomas de coronavirus.

"Debido a que un colaborador de la Gobernación resultó con Covid-19 positivo, acabo de entrar en aislamiento preventivo, a pesar de no tener ningún síntoma. Nos tenemos que seguir cuidando, porque la pandemia no terminó ni mucho menos", señaló a través de un mensaje publicado en Twitter por Bianco:

Debido a que un colaborador de la Gobernación resultó COVID-19 positivo, acabo de entrar en aislamiento preventivo, a pesar de no tener ningún síntoma. Nos tenemos que seguir cuidando, porque la pandemia no terminó ni mucho menos. — Carlos Bianco (@Carli_Bianco) December 5, 2020

No es la primera vez que Máximo Kirchner y Kicillof tienen que aislarse durante la pandemia. En octubre pasado, el mandatario bonaerense tuvo que cancelar una visita que tenía prevista a la localidad bonaerense de Carmen de Areco porque otro colaborador suyo también había dado positivo. También en abril, se había sido aislado luego de inaugurar obras en el Hospital Belgrano de San Martín, porque allí unos 15 profesionales de la salud se habían contagiado de coronavirus y él había estado recorriendo las instalaciones.

La entrega de viviendas en Moreno que compartieron Kicillof y Máximo Kirchner este viernes. (Foto: Télam)

En cuanto a Máximo, hace poco más de dos semanas, el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner había tenido que aislarse de manera preventiva, junto a la diputada Cecilia Moreau y al diputado Rodolfo Tailhade, luego de que se confirmara que el legislador Pablo González contrajera coronavirus.

