Kicillof: "Cada 15 días me pronostican una tormenta con Larreta y ni siquiera llovizna"

"Acá andamos. Apurados". La frase la suelta Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, ni bien atiende el teléfono a PERFIL. Acaba de terminar una recorrida en el centro de atención ubicado en la República de Los Niños en La Plata junto al intendente de esa ciudad, Julio Garro, y su día está lejos de terminar. Aún faltan reuniones en Gobernación, teleconferencia con Coronel Suárez y por la tarde/noche reunión con intendentes del AMBA.



Kicillof sabe que se vienen días clave y toda una provincia espera con ansiedad saber como seguirá la cuarentena tras más de 100 días de confinamiento, sobre todo en el conurbano bonaerense. Pero advierte que habrá que esperar hasta fin de la semana para tener información oficial.



- ¿Dónde estamos parados hoy respecto de la pandemia?



- La naturaleza del virus y el modo en el que afecta a los humanos hace que las medidas que tomemos hoy se puedan ver recién dentro de 15 días. Lo que pasa es que el cuadro de contagios de hoy responde a lo que ocurrió 15 días atrás, con lo cual el efecto de una cuarentena más estricta como estamos teniendo -y está siendo muy efectiva- recién se va a conocer a partir de mañana y pasado en promedio. Hoy no tenemos información suficiente para medir la efectividad de la cuarentena a través de los contagios. Sí lo podemos hacer por la caída de la movilidad. Por eso digo que fue efectiva, porque todas las estadísticas muestran que bajó muy fuerte todo el uso del transporte y el movimiento medido por teléfonos celulares, cosas que hacen las telefónicas. Lo que esperamos es que se reduzca la velocidad de los contagios. Ese es el resultado esperado. Si eso se logra, tendremos la posibilidad de terminar esta fase de cuarentena mas estricta y flexibilizar según los efectos que hemos tenido. Pero también ganamos un instrumento, porque si vemos que en 15 días de mayor aislamiento nos permiten bajar la reproducción del virus, sabemos que si después vuelve a crecer eventualmente se puede volver a aplicar.

- ¿Tenemos que esperar mínimo al jueves o viernes para que se tomen decisiones?

- Exacto. Lo vamos a ir viendo paulatinamente pero vamos a tener el cuadro para los últimos días de esta semana.



-Las decisiones post 17 serán coordinadas con la Ciudad o ya se habla de divisiones?



-Hay particularidades de cada jurisdicción, eso es clarísimo. Nadie puede decir que es lo mismo la Ciudad que el conurbano. Nosotros tenemos mucha industria y comercio, la Ciudad no. Entonces ahí hay una diferencia. Intentaremos estar coordinados y no generar contradicción. Lo peor que nos puede pasar es que de un lado de la General Paz se haga algo distinto porque es insostenible. Lo entendemos todos así.

AMBA: la curva se mantiene alta pero estable y la cuarentena sigue con cautela​



- Da la sensación que a veces funcionarios de un lado y del otro pueden decir algo pero entre vos y Larreta luego se sientan y definen las cuestiones.



- Si, hay un momento donde hay que tomar decisiones que involucran aspectos epidemiológicos y elementos de coordinación y opiniones de Nación. Lo más grave es que las decisiones que se tomen sean contradictorias. Porque, por ejemplo, Ciudad y primer cordón de conurbano son el mismo espacio social, demográfico. Sería ridículo que se tomen medidas distintas.



- Estuviste con Larreta y Jorge Macri, intendente de Vicente López. ¿Perjudica o ayuda la tensa situación que vive Juntos por el Cambio?



- Yo pretendo no meterme en la interna. Todos los opositores con responsabilidad de gobierno, sean intendentes o gobernadores no están pensando en eso. El resto, es mas una cuestión política, de discurso, de folcklore o de generar divisiones. A veces electoral.



- ¿Electoral? ¿No es medio temprano para que hablen de la elección?



- Opino lo mismo. Es equivocarse con la situación que vivimos los argentinos. Todos queremos salir. Acabo de estar con Julio Garro. Un intendente no puede pensar que sale bien parado con la Provincia mal y la Nación mal, aunque sea opositor. Entonces hay que resolver esto de manera coordinada. Lo mismo pasa con los 24 gobernadores. Los que no tienen responsabilidad de gobierno pueden tratar de buscar un provecho.

Coronavirus: "En los 20 partidos bonaerenses del AMBA aumentaron más del 20% los casos"



- Dijo Mauricio Macri sobre el banderazo: “Lamentablemente hemos visto un gobierno que ha intentado en la pandemia avanzar sobre esas libertades. (Esto) Ha generado una reacción activa y fuerte de la sociedad, que se ha movilizado para expresarse en contra de estos abusos y avances". ¿Qué opinión te mereció?

- Me parece confuso y perturbador. Estuve reunido hoy con integrantes de la oposición que no los veo con esa mirada. En todo caso, ¿que está diciendo? ¿que Larreta o los intendentes están, con matices, cuidando la salud? Merece algunas aclaraciones. Yo no quiero polemizar. Ni sé que hacía en Paraguay, menos voy a saber para quien está dirigido el mensaje. Yo no me hago cargo de eso.



- ¿Hay un pedido del Presidente Alberto Fernández para bajar un cambio?



-No sé si yo lo diría así. Si creo que a veces la dinámica de los medios de comunicación que quieren noticias y que les interesa también porque es más jugoso una pelea o un acuerdo. A mi me pasa cada 15 días con Larreta que prefiguran una tormenta y después ni siquiera llovizna. Entonces hay que cambiar de servicio meteorológico.



- Se avanza en la investigación por la desaparición de Facundo Castro. ¿Qué se sabe?



- Yo no tengo información que vaya más allá de la conocida. Que un joven hace mas de 70 días no se sepa de su paradero es grave así que tenemos todo el compromiso para que aparezca. Di todas las instrucciones para que todos los organismos institucionales de la provincia de Buenos Aires colaboren y no interfieran. Hemos apartado a los agentes que aparentemente lo han visto en los últimos momentos donde se lo vio y di instrucción al ministro de Seguridad y de la Policía para tener todo a disposición. Además apartamos a la justicia provincial. La desaparición me parece un espanto.



- En ese sentido, ¿tiene confianza en el ministro Sergio Berni?



- Por supuesto. Ha hecho todo lo que le indiqué para ayudar en la investigación. Necesitamos que esto se esclarezca. Soy el primero en acompañar a la familia y ayudar a que se resuelva. Fue esa siempre mi posición. Tiene que avanzar la Justicia federal rápidamente.



- En la última conferencia en Olivos con Alberto y Larreta dijiste: "Todos esperábamos hoy a 6 meses de asumir estar en otro capitulo, en otro lugar".



- Lamentablemente, y no me gusta ser pesimista, estamos ante lo desconocido con la enfermedad. La ciencia no encontró ni vacuna ni remedio y bueno esa es la solución definitiva a esto. No podemos decir cuando ocurrirá pero esperamos que sea lo mas rápido posible. Pero hoy no hay ningún país que pueda decir que le ganó la pulseada al coronavirus definitivamente.



- El tema es hasta donde aguanta la economía.



- Cuarentena o no la economía mundial se ve muy dañada. Es muy dramático. Hoy contra el virus se pueden tomar medidas sanitarias. Contra sus efectos se puede poner ayuda económica para acompañar a todos los que sufren los efectos del virus en sus tareas.



- ¿Y el impuesto a las grandes fortunas?



- Se está tratando de generar un trabajo legislativo para dar el debate. A mi me parece que es importantísimo. Es un debate que se da en todo el mundo. No hay que tomarlo como una cuestión tabú.

