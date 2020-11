Kicillof contra Larreta por las clases: "Hay cinismo en aclamar la presencialidad prematura"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof apuntó contra la Ciudad de Buenos Aires por insistir con la vuelta a las clases presenciales. "Hay una cuota de cinismo, desde jurisdicciones que tienen condiciones mucho mejores empezar a aclamar por una presencialidad prematura", lanzó contra el Gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

En su visita a La Matanza por la inauguración de nuevos edificios y obras en el marco del programa “Escuelas a la Obra”, acto en el que también participó el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, Kicillof criticó a la Ciudad "presionar" por la apertura de escuelas: "Algunos por maldad o ignorancia se han pasado presionando para que se abran las escuelas".

"Algunos por maldad, ignorancia o simple marketing político, se han pasado presionando a este ministro de Educación (por Nicolás Trotta), a nuestra ministra de Educación, Agustina Vila, para que se abran las escuelas y vuelvan las clases, miren qué ignorantes que son porque hoy hablaba con la vicedirectora (del establecimiento que visitó) y me contaba que no es una cuestión de que vuelvan las clases porque las clases nunca dejaron de funcionar", expresó.

¿Clases en enero y febrero? | Trotta dijo que el ciclo lectivo terminaría el 30 de abril de 2021

En esa línea, siguió comparando a la Provincia con la Ciudad de Buenos Aires: "Acá no es como en otras jurisdicciones que está todo asfaltado y hay un par de chicos que no tiene internet y ese es el problema, acá el problema es que en todo este barrio no hay conectividad".

"Hay una cuota de cinismo, desde jurisdicciones que tienen condiciones mucho mejores empezar a aclamar por una presencialidad prematura cuando en todo el mundo se sabe que es muy riesgoso. Que ha habido países enteros como el caso de Israel y tuvieron que retroceder. provincias de Argentina que tuvieron que volver atrás", agregó.

Asimismo, comentó: "La educación es un derecho, es futuro, todo eso es muy fácil de decir, pero después hay que ver si se hacen o no las obras. Cómo se trata a los maestros. Si se distribuye o no computadoras o medios para lograr que esa igualdad no sea solo un eslogan".

La Ciudad puso fecha para la vuelta a clases en 2021

"En plena pandemia, Nación Provincia y Municipio nos ocupábamos de arreglar las escuelas. Nos ocupamos de reactivar todas las obras que se encontraban inconclusas, abandonadas como tantas promesas", dijo apuntando también contra la gestión de María Eugenia Vidal.

"En toda la provincia de Buenos Aires para que hubiera continuidad pedagógica, continuidad educativa, para que no se perdiera el año, y sabiendo que nada sustituye la presencialidad que perdimos. Se distribuyeron 13 millones de cuadernillos en la Provincia. Algunos no entienden cuál es nuestra realidad. 1,722 mil chicos y chicas recibieron una ayuda alimentaria", concluyó.

EuDr