Berni: "No hay una sola prueba que involucre a Cristina"

Sergio Berni salió a respaldar a Cristina Fernández de Kirchner tras el pedido de condena a doce años de prisión que realizó esta semana el fiscal Diego Luciani, en el marco del juicio por la obra pública.

El ministro de Seguridad bonaerense aclaró de entrada que está alejado del kirchnerismo, pero enseguida apuntó que "los argentinos estamos viviendo una injusticia". "Es una persecución", respondió sobre la acusación contra la vicepresidenta. "El tema judicial es complicado de comprender pero cuando uno desmenuza cómo sucedieron las cosas, se da cuenta que estamos ante un hecho irregular", señaló en declaraciones a C5N.

"A Cristina la juzgan por ser la jefa de una asociación ilícita. Cuando uno estudia Derecho Penal, de los artículos del Código Penal, uno de los más cuestionados es el de asociación ilícita. Uno de los principios es el principio de legalidad", puntualizó.

El fiscal Diego Luciani pidió una condena a 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Berni entendió que lo pasa con Cristina "es un acto de total injusticia". "Hay un espacio político y no político, que siente que estamos ante un estado de injusticia por parte de la Justicia. Una de las instituciones que perdió mayor credibilidad es la Justicia, pero la gente no mastica libro. Quienes tienen sentido común, entendieron que no hay una sola prueba que involucre a Cristina", enfatizó.

Sobre las pruebas que enumeró el fiscal en su extenso alegato, el funcionario bonaerense respondió que los testigos que presentó Luciani para acusar a CFK, "como el interventor de vialidad de Santa Cruz, puesto por Javier Iguacel, quien hizo la denuncia, dijo que las obras están". "Creo que la política reaccionó tarde, y el daño ya está hecho", entendió el Ministro.

"Pepín" Rodríguez Simón le responde a Cristina Kirchner: "No conocía a Luciani"

Acerca de lo que este miércoles dijo el presidente Alberto Fernández en el programa “A dos voces” de TN (N. de R: "Nisman se suicidó, ojalá Luciani no haga lo mismo"), aseguró que no lo escuchó pero indicó "siempre" lo escuchó decir lo contrario. "La gente puede cambiar de opinión", ironizó.

Por último, entendió que la aparición pública de CFK obedece a una "parcialidad" adoptada por el tribunal, cuando no no aceptó darle el derecho a defenderse de una nueva acusación".

LN / MCP