domingo 07 de septiembre de 2025
POLITICA
Elecciones 2025

Boca de urna en las elecciones en Buenos Aires 2025: qué se puede informar y qué no

La Cámara Nacional Electoral prohíbe difundir encuestas de boca de urna antes de las 21 horas en las elecciones legislativas 2025 de Buenos Aires.

Elecciones Legislativas 20082025
Elecciones Legislativas 2025 | cedoc

En cada jornada electoral, el boca de urna se convierte en tema de debate. Estos relevamientos, efectuados a la salida de los centros de votación, buscan anticipar cómo votó la ciudadanía. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral (CNE) establece reglas claras sobre qué se puede difundir y qué no.

La legislación prohíbe la publicación de encuestas de boca de urna, proyecciones o estimaciones de voto antes de las 21 horas, horario en el que la autoridad electoral habilita la difusión de los primeros datos oficiales provisorios. La restricción alcanza tanto a medios tradicionales como a plataformas digitales y redes sociales.

Elecciones Legislativas BSAS 07092025

Qué sí está permitido difundir

Mientras rige la veda, los medios pueden informar sobre:

  • Participación ciudadana en las urnas.

  • Normalidad del acto electoral y aspectos logísticos.

  • Apertura de mesas, cantidad de electores habilitados y niveles de concurrencia.

  • Encuestas previas al día de la elección, siempre que se hayan publicado hasta las 8 de la mañana del viernes anterior.

Sanciones por incumplimiento

La CNE advierte que los periodistas, medios o consultoras que vulneren la prohibición pueden recibir multas de entre $10.000 y $100.000, además de eventuales inhabilitaciones.

Qué es el boca de urna y para qué sirve

Los boca de urna son encuestas rápidas y anónimas que se realizan a votantes al salir de los colegios electorales. Su objetivo es estimar tendencias antes del escrutinio oficial.
Suelen ser elaborados por consultoras privadas, universidades o equipos de investigación en opinión pública y, en muchos casos, encargados por partidos políticos o medios de comunicación.

Aunque pueden ofrecer una orientación preliminar, no constituyen resultados oficiales y tienen un margen de error elevado debido a factores como la negativa de algunos electores a responder o sesgos en la muestra. Por ello, deben interpretarse con cautela.

En definitiva, mientras circulen especulaciones en redes sociales o datos parciales sin respaldo oficial, la única información válida será la que emita la Cámara Nacional Electoral a partir de las 21.

LV / EM

