Boca de urna en las elecciones en Buenos Aires 2025: qué se puede informar y qué no

En cada jornada electoral, el boca de urna se convierte en tema de debate. Estos relevamientos, efectuados a la salida de los centros de votación, buscan anticipar cómo votó la ciudadanía. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral (CNE) establece reglas claras sobre qué se puede difundir y qué no.

Boca de urna: los resultados de las elecciones 2025 en Provincia de Buenos Aires

La legislación prohíbe la publicación de encuestas de boca de urna, proyecciones o estimaciones de voto antes de las 21 horas, horario en el que la autoridad electoral habilita la difusión de los primeros datos oficiales provisorios. La restricción alcanza tanto a medios tradicionales como a plataformas digitales y redes sociales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué sí está permitido difundir

Mientras rige la veda, los medios pueden informar sobre:

Participación ciudadana en las urnas.

Normalidad del acto electoral y aspectos logísticos.

Apertura de mesas, cantidad de electores habilitados y niveles de concurrencia .

Encuestas previas al día de la elección, siempre que se hayan publicado hasta las 8 de la mañana del viernes anterior.

Sanciones por incumplimiento

La CNE advierte que los periodistas, medios o consultoras que vulneren la prohibición pueden recibir multas de entre $10.000 y $100.000, además de eventuales inhabilitaciones.

Elecciones en Buenos Aires, en vivo: el minuto a minuto de los comicios

Qué es el boca de urna y para qué sirve

Los boca de urna son encuestas rápidas y anónimas que se realizan a votantes al salir de los colegios electorales. Su objetivo es estimar tendencias antes del escrutinio oficial.

Suelen ser elaborados por consultoras privadas, universidades o equipos de investigación en opinión pública y, en muchos casos, encargados por partidos políticos o medios de comunicación.

Elecciones Buenos Aires 2025: a qué hora se conocerán los primeros resultados oficiales

Aunque pueden ofrecer una orientación preliminar, no constituyen resultados oficiales y tienen un margen de error elevado debido a factores como la negativa de algunos electores a responder o sesgos en la muestra. Por ello, deben interpretarse con cautela.

En definitiva, mientras circulen especulaciones en redes sociales o datos parciales sin respaldo oficial, la única información válida será la que emita la Cámara Nacional Electoral a partir de las 21.

LV / EM