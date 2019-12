Bolsonaro teme que las medidas de Fernández conviertan Argentina en Venezuela

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sugirió este miércoles que las medidas sociales y migratorias planeadas por el presidente argentino, Alberto Fernández, harán que la situación del país se asimile a la de Venezuela, tras comparar la situación de ambos países en las regiones que lindan con fronteras brasileñas.

Para Bolsonaro, "la situación política de Venezuela tiene reflejos directos en el estado de Roraima", en el norte de Brasil, porque se produjo desde entonces un "aumento de la violencia", así como del número de personas que viven en las calles, y "un empeoramiento de la salud y la educación".

El político ultraconservador mencionó una serie de medidas económicas que Fernández presentó en Argentina, país que limita con la región sur de Brasil, sugiriendo que podrían ocasionar una llegada masiva de ciudadanos argentinos a tierras brasileñas, como dijo, pasa en el norte del país con la frontera venezolana.

"Doble indemnización por despido sin causa justa, incremento del impuesto a la exportación de grano, 30 por ciento de impuestos sobre las compras en el extranjero y vuelta al debate por la despenalización del aborto", enumeró Bolsonaro en uno de sus mensajes a través de Twitter.

