BUP bonaerense: Fuerza Patria al medio

“Fuerte al medio, votá la bandera”. Este 26 de octubre Fuerza Patria deberá revalidar el triunfo en la provincia de Buenos Aires, y una de las variables inciertas hasta ahora es el impacto de la Boleta Única de Papel en los comicios. Por primera vez, los electores bonaerenses se encontrarán con todas las opciones impresas en una misma lámina, espacio en el que buscan diferenciarse por foto, color y posición. En este sentido, Fuerza Patria logró un cambio clave que celebra y hasta le puso eslogan ya que el espacio tendrá una nueva ubicación sobre las 15 fuerzas que quedaron en pie.

Fue la Cámara Nacional Electoral la que resolvió en las últimas horas un pedido de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y ordenó su reubicación en la Boleta Única de Papel (BUP). La decisión se basa en que el lugar original (cuarto) podía inducir a la confusión de los votantes, por lo que finalmente otorgaron a la agrupación la columna 7 de la boleta, un casillero que desde el espacio ahora celebran.

El conflicto se originó tras el sorteo de ubicaciones en la BUP. Fuerza Patria había reservado el color blanco como distintivo, pero quedó contigua al Partido Liber.ar, que al no haber hecho reserva de color también terminó identificado con un tono similar. Así, ambos espacios quedaron pegados en la boleta, ocupando las columnas 3 y 4, con una diferenciación visual mínima entre el blanco de Fuerza Patria y el gris predeterminado asignado a los liberales.

Tras el sorteo, los apoderados del espacio plantearon que esa coincidencia generaba un serio riesgo de confusión para el electorado, algo que en principio la Junta Electoral rechazó. Sin embargo, este jueves la Cámara Electoral hizo lugar al recurso de apelación. En su resolución, los jueces sostuvieron que la función del sistema de colores y la organización de la boleta no es meramente formal, sino que debe garantizar la claridad y transparencia de la elección, evitando cualquier posibilidad de engaño involuntario en el votante. El tribunal recordó que ya en fallos anteriores se había fijado el criterio de que la Justicia Electoral debe priorizar la expresión genuina de la voluntad ciudadana por encima de formalidades estrictas.

La decisión se vio facilitada por una circunstancia puntual: el Partido Demócrata Progresista, que había obtenido la columna 7 en el sorteo, quedó fuera de la competencia por no haber cumplido con los requisitos legales necesarios para participar. Ese espacio vacío permitió resolver el planteo sin alterar el orden de los demás competidores. Así, Fuerza Patria pasó de la columna 4 a la 7.

“Fuerte al medio, votá la bandera”, dicen sobre la nueva ubicación que consiguieron en la boleta. En términos de diseño, la columna 7 aparece en el centro de la BUP, lo que puede darle mayor visibilidad a la lista frente a la dispersión de partidos que suelen competir en los extremos de la boleta.

Finalmente, de 17 fuerzas que se presentaron quedaron habilitados 15 espacios para competir en el territorio bonaerense. No solo quedó afuera el Partido Demócrata Progresista, sino también el Partido Libertario, que había quedado en el puesto 13 de la BUP.