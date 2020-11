La campaña Trump apuntó contra Smartmatic: "Afectó una elección en Argentina"

La campaña del presidente saliente Donald Trump no desiste en sus denuncias de que se cometió "fraude" en las elecciones de Estados Unidos que tras varios días de suspenso finalmente ganó Joe Biden. Ahora las acusaciones apuntan contra la empresa Smartmatic, encargada de contar los votos, y argumentaron que la firma venezolana "afectó una elección en Argentina".

Los abogados de Trump, Rudolph Giuliani -ex Alcalde de Nueva York-, Jenna Ellis y Sidney Powell encabezaron este jueves 19 de noviembre una conferencia de prensa para profundizar las denuncias de fraude.

"En otras partes del mundo, sabemos que la tecnología se exportó para afectar una elección en Argentina que fue admitido por nuestro amigo que redactó la declaración jurada de Hugo Chávez y su interés en Smartmatic", afirmó Powell recordando los reiterados cuestionamientos que recibió la empresa venezolana cuando se encargó del escrutinio provisorio en la última elección de 2019.

Según denuncian desde la campaña electoral del republicano, la empresa Dominion Voting System sería propiedad de Smartmatic que "fue fundada para arreglar elecciones".

"Estamos usando una compañía extranjera que es propiedad de venezolanos que eran cercanos a Chávez y ahora cercanos a Maduro. Además, tienen una historia de ser una compañía que fue fundada para arreglar elecciones. Tienen un terrible historial y son extremadamente hackeables", había afirmado Giuliani días atrás en una entrevista televisiva.

Donald Trump no se rinde: insiste en denunciar fraude y se niega a reconocer la derrota

Asimismo, agregó: "Smartmatic se fundó en 2004. La conformaron tres venezolanos, quienes eran muy cercanos al presidente Hugo Chávez. Está creada para arreglar elecciones. Esa es la compañía que posee a Dominion. Aunque Dominion es canadiense, todo su software es de Smartmatic".

"Los sistemas de votación de dominio, el software de tecnología Smartmatic y el software que también va en otros sistemas computarizados, no solo en el dominio, fueron creados en Venezuela bajo la dirección de Hugo Chávez. Tenemos un testigo muy fuerte que ha explicado cómo funciona todo. Su declaración jurada está adjunta a los alegatos de Lynn Wood y la demanda que presentó en Georgia", dijo hoy Giuliani sin profundizar demasiado sobre el origen de la información.

Este miércoles, en diálogo con Fox Business Channel, el ex Alcalde de Nueva York, ya había adelantad la denuncia: "Estoy alarmado por lo que está ocurriendo a plena vista durante esta elección de 2020 para Presidente de los Estados Unidos. Las circunstancias y los hechos recuerdan inquietantemente lo que sucedió con el software Smartmatic que cambió los votos electrónicamente en las elecciones presidenciales de 2013 en Venezuela".

"Lo que sucedió en Estados Unidos fue que el conteo de votos se detuvo abruptamente en cinco estados utilizando el software Dominion. Nuestros votos en 27/28 estados que son contados por Dominion, calculados y analizados, se envían fuera de los Estados Unidos. Y no se envían a Canadá. Se envían a Alemania y España, y la empresa que los cuenta no es Dominion, es Smartmatic", dijo Giuliani.

Foreign Election Involvement:@RudyGiuliani says votes in 28 states were sent to Germany and Spain to be counted by Smartmatic #MAGA #AmericaFirst #Dobbs pic.twitter.com/fmSJdwvFq8