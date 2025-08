Campaña en PBA: escasas apariciones de Milei y el regreso acotado de Caputo

La mesa de campaña de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires comenzó a discutir ejes y planes para las próximas semanas. En esas idas y vueltas, que protagonizaron Santiago Caputo, asesor presidencial, con Sebastián Pareja, armador territorial, apareció un punto de debate: la cantidad de presencias que debe tener Javier Milei en las actividades proselitistas.

Más allá de la foto con todos los candidatos que tendrá el Presidente el 6 de agosto, en el inicio formal de la campaña, surgió la idea de que el economista cuente con varias actividades con postulantes. Es una idea que alientan los armadores territoriales que conviven con Pareja. Pero Caputo resiste.

Sumado a la mesa sobre la hora por pedido de Karina Milei y tras mostrar disconformidad con el cierre de listas, que no incluyó candidatos de su organización “Las Fuerzas del Cielo”, el asesor cree que las apariciones de Milei en el territorio bonaerense deben ser contadas. También, cuidadas y en distritos en los que verdaderamente su figura puede pesar. En aquellos en los que las encuestas no dan bien, como sucede en la tercera sección electoral, siempre permeable al peronismo, no tiene sentido que el Presidente aparezca. Finalmente, hubo coincidencias entre los dos sectores de que el economista tenga entre dos y tres apariciones hasta el 7 de septiembre, fecha del comicio legislativo de la Provincia. Una de esas apariciones será en la primera sección electoral con Diego Valenzuela, uno de los postulantes más potentes que tiene Alianza La Libertad Avanza, el frente electoral entre el espacio violeta y el PRO.

Valenzuela ya protagonizó hace una semana una imagen con todos los postulantes de la primera sección electoral junto con las personas que se postulan para integrar el Concejo Deliberante de Tres de Febrero, la localidad que gestiona. A su lado, estuvo la diputada nacional violeta y dirigente de confianza de Milei, Lilia Lemoine.

Hay otro tema que comenzó a inquietar entre los armadores libertarios: la performance que exhibe LLA en las primeras encuestas que recibieron. Los resultados de los estudios de opinión pública marcan que la fuerza de color violeta está 10 puntos debajo de Fuerza Patria, con niveles muy negativos en la segunda, tercera y cuarta sección electoral. Cifras que surgen producto de los malos cierres de nóminas, que tienen candidatos que todavía no logran penetrar en el electorado libertario.