Cancillería en la mira: recortes, listas negras e intimidaciones

El escándalo que involucra a la Cancillería conducida por Diana Mondino en el freno a la sanción a la pesca furtiva de merluza negra en el Mar Argentino culminó la semana con la renuncia de tres funcionarios: se trata de Julián Suárez, director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera; Guillermo Abdala Bertiche, director nacional de Acuicultura (ambos funcionarios de Economía), y Pablo Ferrara, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien puso a disposición de Mondino su discontinuidad en el cargo y fue aceptada ayer.

El primero en presentar la renuncia fue Suárez, funcionario que venía de la gestión de Alberto Fernández. Suárez presentó su renuncia inicialmente el pasado 7 de diciembre, pero no fue aceptada. Se quedó en el cargo, que había desempeñado desde 2019, con la condición de que no hubiera despidos, de que no se diera marcha atrás con los logros alcanzados y de tener completa libertad para gestionar.

La tensión terminó de estallar cuando Suárez recibió el llamado de Ferrara, quien se presentó como el titular de la Copla (organismo dentro de Cancillería) y futuro consejero dentro del Consejo Federal de Pesca, ocupando la silla que le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores. El llamado de Ferrara fue para pedirle a Suárez que diera marcha atrás con la decisión de hacer volver a puerto al pesquero Tai An, que había capturado 163 toneladas de merluza negra cuando el máximo permitido era 5 toneladas. El tono de la conversación fue intimidatorio. Y hasta hubo amenazas de que la cuestión culminaría en la Justicia.

La empresa que opera el barco pesquero está radicada en Argentina, por lo que la bandera es nacional, pero el paquete accionario está integrado 100% por capital chino. Pertenece al empresario Liu Zhijiang.

El llamado de Ferrara fue el punto de una serie de sucesos que derivaron en la renuncia del funcionario encargado de fiscalizar la pesca. Por su parte, Abdala Bertiche dejó su cargo denunciando falta de financiamiento para su área.

Suárez recibió días atrás la visita de dos funcionarias que le solicitaron un listado de regulaciones y normativas para derogar. También le solicitaron una lista de cincuenta empleados para echar. El primer pedido habría venido de la Jefatura de Gabinete, es decir de Nicolás Posse, quien en una virtual intervención sobre Economía les solicitó a todas las secretarías de la cartera conducida por Caputo un listado de regulaciones para eliminar. El pedido del listado de normas para derogar estaría vinculado a la necesidad de generar insumos comunicacionales para el vocero, Manuel Adorni.

Tras cincuenta minutos de conversación con las dos funcionarias, Suárez consideró que no había normativas para derogar y se negó a entregar una lista de nombres para despidos.

Durante la semana circuló la versión de que Ferrara era ni más ni menos que el sobrino político de la ministra, lo que en Cancillería desmienten tajantemente y aclaran que el vínculo proviene del ámbito académico.

La renuncia de Ferrara demoró en resolverse dado que Mondino se encuentra en una misión diplomática en Asia. Con todo, la ministra se hizo lugar en su agenda y aceptó la renuncia al funcionario. Mondino llegará el domingo al país.