Tras más de un día de espera en el puerto de Ushuaia, una comisión conformada por funcionarios de la Subsecretaría de Pesca, del SENASA y de Prefectura decomisaron la carga del buque chino Tai An, denunciado por la pesca ilegal de 142 toneladas de merluza negra. Sin embargo, el escenario era peor del previsto, ya que más de la mitad de la captura correspondían a ejemplares juveniles, lo que pone en riesgo la supervivencia de la especie. A raíz de hecho, la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) señaló que se trata de “una ilegalidad de grandes proporciones”.

El barco quedó en medio del escándalo cuando tres empresas del rubro denunciaron que el buque de fondos chinos pero de bandera argentina estaba pescando merluza negra sin permiso y desde la Subsecretaría de Pesca no iniciaron ninguna acción para evitarlo por supuesta presión de Cancillería.

La excesiva captura de merluza negra por parte del buque Tai An habría sido corroborada desde la Dirección Nacional de Pesca con la lectura del parte de pesca electrónico. Según confirmaron varias fuentes, marcaba más de 140 toneladas de merluza negra, lo que equivale a alrededor de 3,5 millones de dólares a valores de primera venta.

El Tai An es un buque de origen chino, pero embanderado argentino de la empresa PRODESUR, que pertenece al empresario chino, aunque naturalizado argentino, Liu Zhijiang, quien tiene su empresa radicada en Ushuaia. La embarcación utiliza la técnica de arrastre, criticada por especialistas debido a que levanta todo a su paso en el lecho marino, y tiene permitido pescar de todo menos merluza austral,​ langostino y las especies cuotificadas, como la merluza negra.

La mayoría de los especímenes medían entre 20 y 30 centímetros, es decir, eran merluzas negras jóvenes.

En las recámaras frigoríficas de la nave había abundante cantidad de merluzas negras jóvenes, de 22 centímetros promedio, según las mediciones que quedaron registradas. El problema radica en que se tratan de ejemplares que aún no habían desovado, lo cual pone en riesgo la supervivencia de la merluza negra en esta temporada. Justamente son su sabor y escasez la que la vuelven muy codiciada como producto de consumo.

Debido a su fragilidad, la especie se encuentra protegida por un sistema de cuotas que fija el Consejo Federal Pesquero. Sumado a esto, es una de las cuatro especies que se preserva a nivel global, por lo cual los barcos deben tener los permisos de pesca nacional correspondientes y una cuota asignada para poder hacer las capturas, lo cual no fue el caso para el Tai An. Es decir, el navío chino no tenía el permiso para pescarla.

Al tratarse de especímenes jóvenes que no desovaron, la especie de merluza negra entra en peligro.

Alarmadas por la pesca del buque chino, las empresas Argenova, Empesur y Pesantar, tenedoras del 100% de las cuotas de merluza negra, denunciaron la situación ante las autoridades pesqueras. “El buque Tai An de la firma Prodesur SA estaría violando el Régimen Federal de Pesca, ley 24.922 y el sistema de cuotificación de merluza negra. Según se ha comprobado mediante ploteos satelitales que son de público acceso", indicaron en la denuncia presentada ante la Subsecretaría y la Dirección Nacional de Pesca.

Y agregaron: "El buque realizó tareas compatibles con la pesca dirigida a la merluza negra en el área de distribución de la especie; constatado esto por los buques Argenova XXI y San Arawa II; como así también hemos tomado conocimiento que desde el área comercial de la firma Prodesur SA se encuentran ofertando en mercados del exterior (Estado Unidos y China) merluza negra congelada a bordo de la marea en curso del citado buque".

El Tai An es un buque de origen chino, pero embanderado argentino de la empresa PRODESUR.

A raíz del hecho, desde las empresas solicitaron que, "de constatarse los graves hechos aquí denunciados, en clara violación a la Ley Federal de Pesca, exigimos el ingreso inmediato del citado buque a puerto y la conformación de una comisión de descarga fiscalizadora”. Sumado a esto, pidieron que la Dirección Nacional de Pesca aplique una sanción ejemplar.

Asimismo, desde CAPeCA, la cámara que nuclea a los buques congeladores, anunciaron el domingo que solicitarán, además de “las sanciones que se deben aplicar a la empresa armadora, por una clara violación a la Ley Federal de Pesca, se decomise toda la merluza negra capturada por el buque pesquero Tai An”. En ese sentido, subrayaron que se trata de “una ilegalidad de grandes proporciones”.

La empresa PRODESUR aseguró que el volumen de merluza es producto de la pesca incidental. De acuerdo a la ley federal de pesca, el límite de by catch (pesca incidental) de merluza negra debe ser 5 toneladas. En el caso del Tai An, la presunta pesca incidental asciende a 142 toneladas, siendo que el barco comenzó a operar en la zona el 10 de febrero y fue advertido casi un mes después, el 8 de marzo. Según la legislación, una falta de esa magnitud conlleva una multa millonaria, el decomiso de la mercadería, la parada en puerto por al menos sesenta días y hasta la posible pérdida del permiso de pesca.

El escándalo ambiental llegó a la escena política, donde cuatro funcionarios presentaron su renuncia a raíz del hecho. Se trata de Pablo Ferrara Raisberg, excoordinador general en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y representante de la cartera de exteriores en el Consejo Federal Pesquero; Julián Suarez, exdirector de Control y Fscalización Pesquera, y Guillermo Abdala Bertiche, exdirector nacional de Acuicultura.

Suárez dimitió de su cargo del organismo dependiente de la Subsecretaría de Pesca de la Secretaría de Bioeconomía, a cargo de Fernando Vilella. El funcionario de larga experiencia denunció que le pidieron que confeccione una lista masiva para despedir a sus compañeros y trascendió que recibió amenazas de otra cartera del gobierno.

Julián Suarez, exdirector de Control y Fiscalización Pesquera.

Aunque se trata de un funcionario de tercera línea, el revuelo en su salida se dio porque, según consignó la revista especializada Puerto, habría recibido una llamada amenazante de parte de un Coordinador General de la Cancillería que conduce Diana Mondino, Pablo Ferrara Raisberg, cuando se aprestaba a tomar cartas en el asunto ante un buque de capitales chinos que pescaba de manera ilegal merluza negra en el sur del país. El escándalo tomó una dimensión tal que él también presentó su r

Diana Mondino, por su parte, está en su primer viaje por Asia, con el objetivo de abrir mercados y atraer inversiones. Llegó este mismo martes a Hanói, capital de Vietnam, luego de su visita a Malasia. El programa en Vietnam incluye reuniones con altas autoridades políticas y económicas y encuentros con empresarios. Por ello, el escándalo repercutirá en su gestión con demora.

Pablo Ferrara Raisberg, excoordinador general en Cancillería y representante de la cartera de Exteriores en el Consejo Federal Pesquero.

Sin embargo, ya se empezó a gestar una gran polémica en la política y el senador radical Pablo Daniel Blanco adelantó que pedirá que las autoridades de Cancillería comparezcan en el Congreso y den explicaciones sobre las supuestas presiones. “El buque estaba pescando sin ningún tipo de autorización, una especie prohibida y en aguas vedadas para tal fin. Es un acto ilícito por donde se lo mire y, además, depredador”, denunció.

Por otra parte, se conoció que el Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, habría solicitado al Consejo Federal Pesquero una cuota extra de 300 toneladas de merluza negra para el buque Tai An. En respuesta, las cámaras pesqueras consideraron como muy grave esta intervención, aún más para un buque que ni siquiera tiene cuotas ordinaria de pesca del ejemplar. Por lo que la situación está escalando y seguramente habrá noticias en los próximos días, ya que el buque esta en el puerto y se podrá validar la carga.