El candidato presidencial del Frente Unidos por la Esperanza en Ecuador, Andrés Arauz, aseguró que el presidente argentino Alberto Fernández le "garantizó una dotación de 4,4 millones de dosis" de vacunas contra el coronavirus.

Las declaraciones del postulante del correísmo se dieron durante el debate presidencial en Ecuador, ocurrido el pasado 17 de enero. Sin embargo, trascendieron en la Argentina recién este miércoles, mientras se confirman las demoras en la provisión de la vacuna a nuestro país.

"Hace pocos meses me reuní con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y nos ha garantizado una dotación de 4,4 millones de dosis para poder atender a ustedes, ecuatorianos. Hemos visto como los derechos a la salud han sido mancillado, eliminados, borrados", dijo Araoz en el debate presidencial que se llevó a cabo el 17 de enero.

Visita a la Argentina

El candidato del correísmo hizo referencia a su visita a Argentina el 5 de diciembre del año pasado, cuando tuvo oportunidad de reunirse con Alberto Fernández. "El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se comprometió con el candidato a la presidencia de Ecuador por la Lista 1, Andrés Arauz, a entregar dosis de la vacuna contra la Covid-19 a partir del 24 de mayo, cuando inicie el Gobierno de la Esperanza", dice en la página oficial de Arauz.

En la misma línea, el texto explica que Argentina cumpliría un rol de mediadora en la relación entre Ecuador y Rusia para proveer al país tropical de la vacuna rusa Sputnik-V.

Además de mantener un encuentro con Fernández, el candidato apadrinado por el ex Presidente Rafael Correa, también se reunió con la vicepresidenta Cristina Kirchner, "con quien analizó el grave riesgo que vive la democracia en Ecuador y el intento del gobierno de proscribir al movimiento progresista para evitar que participe en las elecciones del próximo 7 de febrero".

Confiado, Arauz afirmó en su cuenta de Twitter que hizo la visita a Buenos Aires "en calidad del futuro Presidente del Ecuador". "Hemos iniciado las conversaciones para que la vacuna de Oxford esté disponible según el cronograma presentado. Seremos un gobierno que defienda sus derechos", remarcó en su red social.

Me reuní en Argentina en calidad del futuro Presidente del Ecuador. Hemos iniciado las conversaciones para que la vacuna de Oxford esté disponible según el cronograma presentado. Seremos un gobierno que defienda sus derechos. #AndrésCapacidadYFuturo #DebatePresidencial2021 pic.twitter.com/jY1iGK3dL6 — Andrés Arauz (@ecuarauz) January 18, 2021

Las palabras de Arauz sobre la promesa de Alberto Fernández cayeron mal en el oficialismo ecuatoriano. Al respecto, el Ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Zevallos, afirmó que "es una ridiculez, porque el señor Fernández, por más presidente que sea de una República, no tiene la potestad a no ser que él sea dueño de AstraZeneca y yo me enteraría este momento de disponer de vacunas que le corresponden al pueblo argentino para otros países".

A nivel diplomático, la palabra empeñada del líder argentino fue cuestionada porque se trata de una supuesta ayuda a un gobierno que aún no ganó las elecciones. "A él no le corresponde, le corresponde a la compañía AstraZeneca, esos 4 millones de vacunas yo no sé a quién van a dar, si es que van a aumentarse o disminuirse, pero es muy poco probable y para mí no es correcta esa aseveración", agregó Zevallos.

Las elecciones en Ecuador

La elección del próximo presidente ecuatoriano se llevará cabo el próximo 7 de febrero y se definirá quién toma el mando cuando Lenín Moreno ceda el poder en mayo. El clima es de puro escepticismo, ya que el número de candidatos para disputar su lugar en el Palacio de Carondelet es de 17 postulantes. Sin embargo, las encuestas catalogan que la verdadera disputa será entre el mencionado Arauz, y el banquero y empresario Guillermo Laso, representante del Movimiento CREO.

Sumado a la gran cantidad de presidenciables y partidos, se asume que todo deberá definirse en una segunda vuelta, ya que el porcentaje de votos que sumen los candidatos no serían los suficientes para proclamarse en febrero próximo. Fue el propio Rafael Correa el último que ganó una elección en primera vuelta, con su reelección en 2013.

Hace una semana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano, le prohibió al partido UNES publicitar spots en los cuales hablara y se mostrara Correa, alegando que su suspensión para participar en las elecciones de febrero por su sentencia judicial, se estaba incumpliendo al formar parte de los videos de promoción del partido.

Respecto a la pandemia y la situación sanitaria del país, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia publicó en su último informe que el número de infectados es de 242.146, 204.071 recuperados y 10.007 fallecidos. Ecuador comenzó con su vacunación el 21 de enero con un número de 8000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, promoviendo su aplicación a personal sanitario y centros geriátricos. En tanto, se anunció que espera recibir 5 millones de dosis de Oxford-AstraZeneca.

