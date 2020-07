Canicoba indagará a Dujovne en su última semana como juez

La última semana de Rodolfo Canicoba Corral como juez federal comenzará, mañana por la mañana, con la indagatoria al ex ministro de Hacienda del macrismo, Nicolás Dujovne. Siguiendo los últimos movimientos del magistrado, hay quienes en tribunales arriesgan que el procesamiento ya está redactado.

La semana que pasó, Canicoba Corral la arrancó procesando al ex titular de Vialidad Javier Iguacel y al ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, en el medio de la ronda de indagatorias, en un hecho que llamó la atención porque las situaciones de los citados se suelen definir al final de las rondas de indagatorias, nunca en el medio. Por eso a nadie extraña lo que pueda suceder de acá al miércoles, en el juzgado federal 6 de Comodoro Py, al que Canicoba Corral llegó en los noventa de la mano del macrismo.

Canicoba Corral se va porque ese día cumple 75 años y ya no puede seguir siendo juez. De haber querido continuar, debió ir por un acuerdo al Senado de la Nación, pero no lo hizo. No presentó los papeles, pero además había pocos indicios de que fuera a obtener el apoyo político que necesitaba para alcanzar el acuerdo. En la política había quienes interpretaban que se había hecho mucho por el magistrado permitiéndole una salida “elegante”, luego de que las denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura quedaran dormidas, a la espera de que el magistrado se retirara.

El oficialismo estuvo cerca de salvarlo e incluso tuvo el apoyo de parte de la oposición. En el Consejo, Canicoba estaba denunciado por viajes en aviones particulares de empresarios, presunto enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial, posible recepción de sobresueldos de la ex Secretaría de Inteligencia (SI) y por su actuación en la causa del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el presunto pedido de coima al sindicalista Omar “Caballo” Suárez, para beneficiarlo con la prisión domiciliaria.

Cuando tomó estado público la existencia del dictamen del oficialismo para desestimar las acusaciones, la polémica se hizo cada vez más fuerte y una nueva presentación en contra del magistrado pareció dar la excusa perfecta para mandar el tema a Labor, de dónde no volvió a salir. Nadie parecía querer correr con el costo de salvar al cuestionado magistrado. Ahora, con la renuncia, todas las denuncias caen.

Casi en paralelo, Canicoba Corral aceleró en la causa en la que se investiga si funcionarios del gobierno de Mauricio Macri cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública al prorrogar los contratos de concesión pese a que las firmas Autopistas del Sol (AUSOL) y Grupo Concesionario Oeste, vinculadas a la familia Macri, que no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias. Citó a Iguacel, Saravia Frías, el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y a Dujovne. A los dos primeros ya los procesó, la indagatoria de Dietrich fue el viernes y la de Dujovne, mañana.

Durante el último mes, Canicoba también recibió un señalamiento de la Cámara de Apelaciones. Fue en la causa AMIA, cuando lo exhortaron para que, al igual que desde la fiscalía, se centren en la investigación de los autores del atentados, quiénes fueron los instigadores y otros responsables, para llevarlos a juicio.

La salida de Canicoba es un hecho y la sucesión ya está abierta. Esta semana, la Cámara sorteó quién se hará cargo de su despacho. Salió elegido Julián Ercolini que, al menos por el primer año –aunque con opción a uno más–, conducirá la dependencia mientras se abre el concurso y se busca un sucesor definitivo.