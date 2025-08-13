La media sanción de la ley de financiamiento universitario y el paro de este lunes, que interrumpió el comienzo de clases en varias universidades nacionales, fueron sentidos por el Gobierno. Este miércoles el Ministerio de Capital Humano anunció un aumento salarial del 7,5% en septiembre y noviembre para el sector.

La cartera que conduce Sandra Pettovello lo afirmó en un comunicado: “A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias se estableció un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las universidades nacionales” para el próximo mes y el siguiente.

La medida incluye un 3,95% de incremento en los salarios de agosto y una suma fija excepcional de $25.000 por cargo para profesores como para el personal administrativo y de maestranza.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los trabajadores del Hospital Garrahan harán un nuevo paro por 24 horas con movilización

De manera que el aumento acumulado de los salarios universitarios fue de 111% entre enero de 2024 y mayo de 2025, indicó el el Gobierno.

El Ministerio además defendió su gestión y aseguró que, desde diciembre de 2023, aumentó un 345% el gasto en funcionamiento, lo que significó una suma $23.000 millones para las instituciones de educación superior.

En cuanto al presupuesto para hospitales universitarios, la cartera sostuvo que 2024 otorgó un 246% y que destinó $33.000 millones para atención médica, investigación y docencia en los centros de salud de la UBA.

CONADU desmiente que se trate de un aumento

El anuncio de Capital Humano no fue bienvenido en los gremios docentes. En ese sentido, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) sostuvo que se trata de “mentiras sobre un supuesto aumento salarial”.

Carlos De Feo, Secretario General de CONADU, explicó que: “No hay ningún aumento. En realidad, lo que están dando es lo mismo que firmaron con UPCN: 1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, siempre por debajo de la inflación en el periodo. Pero como a los universitarios no nos pagaron los meses de junio y julio, en agosto vamos a cobrar el retroactivo. De ahí surge ese 3,95%·.

Tensión en la marcha de los jubilados: aplicaron el protocolo antipiquetes y detuvieron a dos personas

“Lo único que acaban de agregar es el bono de 25 mil pesos por única vez solo para quienes cubren 40 horas en la universidad y porcentual a las dedicaciones menores, en 20 horas semanales, el bono será de $12.500 y en 10 horas el bono será de $6250. Esto es lo único que están ofreciendo. Ningún aumento”, agergó De Feo.

De acuerdo al sindicalista “Lo que deja en claro esta maniobra del Gobierno es que sintieron el impacto del plan de lucha”. Además avirtió que realizarán una tercera Marcha Federal Universitaria a fines de agosto. “Medidas que vamos a sostener, porque con estos parches que inventan están lejísimos de resolver la crisis salarial y presupuestaria que sufre todo el sistema universitario nacional”, concluyó.

LM/ML