Tras la aceleración de la inflación de julio, que trepó al 1,9% e implicó la segunda suba mensual consecutiva del índice, las estimaciones privadas esperan que el IPC se ubique en torno al 2% en agosto. El monitoreo de precios que realizaron las consultas registraron poco y heterogéneo traslado de la suba del dólar en la primera semana del mes.

La consultora Orlando J Ferreres (OJF) midió una suba de precios del 0,9% para la primera semana del mes en curso y proyecta que la inflación se ubique en el 2% en agosto. En cuanto al poco “pass through" que registró el relevamiento, el economista Orlando Ferreres explicó a PERFIL: “Hay poco margen y los supermercados ayudan al consumidor y frenan las listas con nuevos precios”.

Por su parte, EcoGo también proyecta una inflación del 2% para el octavo mes del año. “La estabilización del dólar contribuyó a limitar el pass-through. La mayor apertura comercial y la caída en la demanda comprimen márgenes”, destacó la consultora que dirige la economista Marina Dal Poggetto.

Clara Alesina, economista de la Fundación Libertad y Progreso, afirmó que “nuestro relevamiento para la primera semana de agosto mostró que la inflación se mantuvo estable. Y para todo el mes proyectamos un IPC cercano al 2%, quizás apenas por encima. La clave estará en cómo maneja la liquidez el BCRA y lo que pueda absorber el Tesoro en las licitaciones de deuda”.

La inflación de julio fue de 1,9% y marcó la segunda suba mensual consecutiva

De acuerdo con un relevamiento de Equilibra (basado en 130.000 precios que cubren el 85% de los rubros del IPC Nacional), la primera semana de agosto registró una variación del 1,0%, lo que implica una leve aceleración frente a la misma semana de julio (+0,1 puntos porcentuales). El incremento estuvo encabezado por los precios regulados, que avanzaron 2,0%.

“Si comparamos la variación punta a punta entre la primera semana de agosto y la primera de julio de los diferentes rubros afectados por el alza del tipo de cambio oficial (+12,4% en dicho período), se ve un traslado a precios acotado y heterogéneo. Este fue menor en alimentos y bebidas (1,3%)y mayor en los bienes con alto componente importado y nafta (+3,3%). Entre ellos se encuentra principalmente autos (+5%), productos de limpieza (+3,1%), cuidado personal (3,1%), libros o medicamentos (+2,4%)”, señaló el informe.

“En cambio, aún no se ve un gran traslado en Alimentos y bebidas (sólo azúcar y golosinas o aceites, superan el 2%). Por último, los que habitualmente tienen un vínculo con el tipo de cambio y esta vez se encuentran más estables son la carne, la indumentaria y los celulares. La estabilidad/deflación en estos precios estaría relacionada con factores de demanda, estacionales y de apertura comercial, respectivamente”, agregó la consultora que advirtió que el comportamiento de carnes e indumentaria será clave por su peso en el IPC. Si no hay sobresaltos, estiman que la inflación de agosto cerrará entre 2% y 2,5%.

Según un relevamiento de la consultora LCG, los precios de alimentos y bebidas aumentaron 2% en la primera semana de agosto. En las últimas cuatro semanas, la inflación promedio del rubro se ubicó en 0,8% mensual, mientras que la medición punta a punta trepó al 1,5% mensual.

“Los productos estacionales mostraron un comportamiento especialmente marcado: triplicaron la inflación mensual promedio y explicaron el 40% de la suba total del mes”, aclaró la consultora.

En tanto, Analytica registró durante la primera semana de agosto una variación semanal de 0,3% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. De esta forma, el promedio de cuatro semanas fue de 1,6%.

“El mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en aguas, gaseosas y jugos (+2,6%) y frutas (+2,6%). Entre las categorías con menores aumentos se encuentran los lácteos (+1,1%) y aceites, grasas y mantecas (+0,7%). Por otro lado, se destaca una caída en el precio de pescados y mariscos (-0,9%)”, agregó la consultora que para el nivel general de precios en GBA proyecta una suba mensual del 1,8% para el octavo mes del año.

Inflación: qué se espera para el resto del año

El Banco Central (BCRA) difundió las estimaciones de las principales consultoras privadas en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los analistas proyectan que el índice de precios se mantendrá estable: en octubre rondaría el 1,7% mensual; en noviembre caería al 1,5% y en diciembre volvería a 1,7%. En enero de 2026 retrocedería levemente al 1,6%.

De cumplirse estas proyecciones, la inflación se mantendría por debajo del 2% mensual hasta fin de año. Aunque, al menos por ahora, aleja las aspiraciones del oficialismo de quebrar el 1% antes de 2026.

En paralelo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) corrigió al alza su pronóstico de inflación anual para Argentina en su último staff report. En abril estimaba un rango de entre 18% y 23%, pero ahora espera que el IPC cierre el año entre el 20% y el 25%. Para cumplir con esto, y tras el dato de julio de 1,9%, el equipo económico debe lograr que la inflación no supere el 1,3% promedio mensual en lo que queda del año.

