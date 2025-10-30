Carlos Maslatón se reunió con Cristina Kirchner y rechazó su condena: "No acepto encarcelar al adversario"

El abogado liberal, Carlos Maslatón rechazó la condena a Cristina Fernández de Kirchner y se reunió con ella en San José 1111. “Fue sentenciada con criterio políticamente motivado y que, perteneciendo yo a la generación política de 1983, no acepto encarcelar al adversario para proscribirlo de la competencia electoral", señaló el exconcejal de la UCeDé tras la visita.

En respuesta, la titular del Partido Justicialista le agradeció y consideró que lo mejor del intercambio fue “hablar” y “coincidir” sobre lo que “el país necesita” entre personas que tienen vidas y militancias antagónicas.

La reunión se dio luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara, este miércoles, los recursos presentados por Fernández de Kirchner en la causa “Cuadernos” y habilitara así el juicio oral pautado para el 6 de noviembre. Maslatón ese mismo día además cuestionó las condenas a Guillermo Moreno por las causas del cotillón contra Clarín y de Papel Prensa.

Con una cita de la Biblia, Maslatón comenzó la defensa en redes sociales. “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la Justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos", escribió en alusión a la condena por Vialidad, y agregó: “Estas máximas de Jesucristo fueron expresadas en el año 29 frente a un grupo de judíos que habitaban las orillas del Mar de la Galilea-Israel, en la Judea del siglo I ocupada por el Imperio Romano. Junto al resto de las Bienaventuranzas, es uno de los mensajes más fuertes de la historia de la humanidad. Forman parte de la cultura universal y son aplicables a las injusticias actuales”.

A continuación, Maslatón relató que en la reunión con Fernández de Kirchner analizaron "parte de lo sucedido en la Argentina en especial desde octubre de 2011 cuando, lamentablemente, se genera la grieta nacional por incomprensión mutua de mensajes y de intenciones políticas”.

“La encontré bien y fuerte, le dije que fui muy crítico de su gobierno en 2012-2013 y que participé de las tres marchas del 13S, 8N y 18A. Que entonces creíamos que el país marchaba hacia el chavismo venezolano, una mala interpretación, por cierto, pues ella y el peronismo mostraron tolerancia hacia el disidente, comportamiento democrático y condena a todo regreso a formas violentas para la política nacional”, sostuvo.

“No estuvo ausente de la conversación el tema Irán y AMIA y, en ese sentido, le conté de mi reunión con el Presidente de Israel Shimon Peres, de noviembre de 2010, donde él me expresó su agradecimiento por las gestiones de Cristina en este aspecto así como las de Néstor Kirchner cuya muerte lamentó fuertemente”, indicó Maslatón

El encuentro no sólo abordó un intercambio sobre el pasado reciente sino que además conversaron sobre la economía y el gobierno de Javier Milei, aunque no trascendieron los detalles sobre las visiones intercambiadas.

Finalmente concluyó: “Le deseo todo lo mejor a CFK, apreciada por gran parte de la población argentina y que merece respeto. En sus 8 años de gobierno tuvo aciertos y equivocaciones, como todos, pero trató de lograr desde su punto de vista lo mejor para el país”.

La respuesta de Cristina Kirchner a Maslatón

Luego de hacer pública la reunión, CFK ratificó el encuentro y añadió que “lo mejor de esa charla fue lo que no se dijo, pero que está implícito: la posibilidad de hablar, de compartir y hasta de coincidir en muchas cosas que nuestro país necesita construir en conjunto, entre dos personas que vienen de historias de vida diferentes y militancias políticas, en algunos momentos, antagónicas”.

LM/DCQ

