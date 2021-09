Rosenkrantz afirmó que en la elección a presidente de la Corte "no influyen medios ni política"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, aseguró este lunes 6 de septiembre que antes de fin de mes se hará la elección a presidente del máximo tribunal y que en ella "no influyen medios ni política". También defendió a esta Corte "muy plural", dijo que "no hay nada peor que un inocente condenado" y que "la idea de la puerta giratoria tiene que ver con la gestión de la prisión preventiva".

"Nosotros somos jueces a la altura de nuestras responsabilidades institucionales. Vamos a decidir antes de fin de mes al próximo presidente de la Corte Suprema. No influyen medios ni política en la elección", expresó Rosenkrantz en una entrevista que brindó a TN.

Sobre los actuales miembros de la Corte Suprema, manifestó: "La Corte está integrada por ministros que vienen de extracciones diferentes, convicciones ideológicas y políticas diferentes, fuimos nombrados por distintos presidentes. La Corte que me tocó presidir es muy plural. Somos individuos con ideas relativamente fuertes. En esta Corte supimos consensuar y disentir. Todos nosotros tenemos disidencias y coincidencias con todos los demás. Es un gran logro republicano y un valor que debemos conservar".

"Muy temprano la Corte decidió distribuir entre los ministros varias funciones del presidente de la Corte Suprema. Al principio estuve en contra porque quería hacerlo de un modo distinto pero ahora entiendo que fue un gran activo porque hizo que interactuemos unos con otros. La forma en que tomamos las decisiones en esta Corte garantiza su perdurabilidad", agregó el juez.

Asimismo, comentó: "Sin duda esto llegó para quedarse. Somos pares. Muchas cabezas piensan mejor ciertas cuestiones administrativas intrincadas. El sistema es mejor que el que rigió antes de mi presidencia".

Disputa cantada y factor sorpresa, quién será el nuevo presidente de la Corte Suprema

En cuanto al futuro del máximo tribunal, señaló: "Sobrevivimos porque las decisiones que tomamos son de las cuales estamos jurídicamente convencidos".

"No siento presiones políticas en mi caso. Tenemos alguna sensibilidad a ciertas manifestaciones que ocurren por fuera de la Corte. Hay una actitud de respeto a la Corte y no ha habido presiones de ningún tipo. Si uno cree que es susceptible de ser presionado, no puede tener este trabajo", aseguró el presidente del máximo tribunal.

Rosenkrantz: "No hay nada peor que un inocente condenado"

En esa línea, afirmó: "Cuando vemos los procesos lentos, creemos que es responsabilidad de los jueces. Hay cuestiones procesales que escapan a los jueces, hay elementos del proceso que lo ralentizan como la idea del abogado de recurrir a otras instancias. Los procesos judiciales pueden terminar en errores por eso hay necesidad de revisiones".

"No hay nada peor que un inocente condenado. El modo de mejorar requiere ciertos cambios organizacionales que la Justicia debe encarar. Debe haber cambios en lo procesal pero también en la forma del ejercicio de la profesión", expresó el presidente de la Corte.

En ese sentido, comentó: "En un Estado liberal y democrático, la libertad es la regla y la restricción es la excepción. Pena y venganza son, ante todo, antinómicas. La idea de la puerta giratoria tiene que ver con la gestión de la prisión preventiva. Esta se usa cuando los acusados pueden entorpecer el proceso. Hay una tendencia de los países a recurrir al punitivismo para resolver la seguridad. La seguridad no se puede hacer al margen de la Constitución y la presunción de inocencia. Las prisiones preventivas no deben ser arbitrarias".

"La idea de la puerta giratoria tiene que ver con la gestión de la prisión preventiva"

Por otro lado, opinó de los delitos de lesa humanidad: "Fui parte del grupo de jóvenes profesionales que cooperó con el presidente Raúl Alfonsín para confeccionar la política de derechos humanos. El Nunca Más a los delitos atroces de la dictadura nos obliga a castigar estos delitos en el marco de la ley. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles".

Retomando la situación judicial, señaló: "Estoy convencido de que el que cree que lo jurídico y lo político es lo mismo no puede ser juez. El Poder Judicial y la Corte no pueden ser instituciones políticas. Nuestra única política posible es el resguardo de la ley".

Finalmente, habló sobre la causa de espionaje ilegal en la que la jueza federal María Servini de Cubría lo citó a declarar como testigo: "La doctora Servini me llamó a testificar en una causa de supuesto espionaje al Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Se lo investiga a funcionarios del gobierno anterio. 'Me preguntó sobre si conocía a los imputados, al Grupo Indalo. Me una una relación de amistad con Fabián Rodríguez Simón y Mario Quintana".

