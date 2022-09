Carolina Losada: "Colar amigos a planta permanente también es robar"

Carolina Losada criticó duramente la incorporación masiva de más de 100 empleados del Senado a planta permanente y calificó este accionar como "una forma de robar". A su vez, reveló que a Juntos por el Cambio le ofrecieron la posibilidad de pasar empleados y desde el espacio rechazaron la oferta.

"Esto también es una forma de robarle a la gente, agrandando el Estado, incorporando gente que realmente son militantes de ellos, porque como los militantes kirchneristas tienen que ser rentados tratan de acomodarlos en algún lugar", acusó la vicepresidenta del Senado en diálogo con María Laura Santillán en La mañana de CNN por CNN Radio.

En esta misma línea, aclaró que "ellos lo mantienen bajo llave" y que hasta el momento "no le llegó ninguna resolución que diga que lo van a hacer". Sin embargo, reconoció: "Nosotros lo sabemos porque hubo un ofrecimiento de parte del kirchnerismo para que todos pasemos gente a planta permanente, pero desde Juntos por el Cambio dijimos que no. No nos parecía el momento".

"Argentina está como está y la austeridad brilla por su ausencia", enfatizó e insistió en que desde el oficialismo deberían dar un "mensaje austero".

En este sentido, la funcionaria tomó de ejemplo el viaje del presidente Alberto Fernández a Estados Unidos y cuestionó "para qué era necesaria una comitiva de 50 personas". A su vez, agregó: "Qué mejor muestra a la gente de que vos estas haciendo tu propio ajuste, qué mejor muestra de que te importa algo de lo que está pasando".

"No sé cuáles serán los compromisos que tenga, pero estamos hablando de un presidente totalmente desempoderado que lo único que hace es viajar y firmar algo. Alberto Fernández hoy no tiene ningún poder", remarcó.

"Meter y colar amigos a planta permanente también es robar", concluyó Losada al final de la entrevista y advirtió que es necesario prestarle atención al tema.

Ley antibloqueo

La vicepresidenta del Senado también se refirió al proyecto de "Ley Antibloqueo" que buscan impulsar desde la oposición y que, según señaló, "le trajo muchas críticas del kirchnerismo, de la izquierda, de algunos sindicalistas". Dicho proyecto propone períodos de encarcelación para quienes bloqueen empresas para manifestarse.

"El derecho a huelga es un derecho constitucional, nadie se puede meter con el derecho a huelga. Han tergiversado el proyecto diciendo que yo quería reprimir ese derecho", afirmó Losada y explicó que "cuando se bloquea en la empresa hay otros derechos que colisionan, como el derecho a trabajar y a la libre circulación".

Asimismo, aclaró que "hay empresas que se funden por los bloqueos" y que "no habla de mega empresas". "Creo que cualquier argentino tiene que estar a favor del derecho a trabajar, porque los empresarios pymes también son personas que se ponen las empresas al hombro y parece que a nadie le importa".

