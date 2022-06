Carrió busca fortalecer su partido y postergar definiciones sobre 2023

Elisa Carrió cerró ayer una semana de recorrida por cuatro provincias en la que buscó trabajar en su principal objetivo: fortalecer a la Coalición Cívica en la relación de fuerzas de Juntos por el Cambio e instalar la idea de que las definiciones electorales deben quedar recién para el año que viene.

Con una tensión latente entre los presidenciables de JxC, Carrió apuesta a convertirse en un puente entre las partes. Por eso, en cada una de las conversaciones que viene teniendo plantea que es fundamental avanzar en un acuerdo programático para presentarle a la sociedad en 2023. Eso planteó esta semana en una entrevista en Radio Mitre, por las peleas entre Gerardo Morales y Mauricio Macri. “Que uno no hable de historia, que no sabe, y que el otro no se sienta tan ofendido, esto no altera Juntos por el Cambio, son como fuegos artificiales”, planteó.

Sin un candidato propio (aunque ella siempre amenaza que podría postularse), Lilita no está atada a ni a los halcones ni a las palomas. Fue dura con Macri en declaraciones públicas, planteando que no lo volvería a votar, pero también marcó distancia de Horacio Rodríguez Larreta, por falta de definición en algunos temas. En los últimos tiempos, la Coalición Cívica terminó jugando cerca del radicalismo en las discusiones internas, pero sin que eso tenga una interpretación electoral.

“No hay que acelerar el 2023. En 2001, (Carlos) Ru-ckauf tenía 80% de imagen positiva… no pensar lo electoral por imagen pública cuando falta un año y medio”, es el mensaje que repite Carrió en sus charlas. Una de ellas, esta semana, fue con Morales, en Jujuy, donde según trascendió hablaron poco del ‘affaire Yrigoyen’ y mucho de la unidad de JxC y de energía, un tema en el que el gobernador jujeño viene haciendo hincapié.

Ayer, cerró la agenda con un acto donde institucionalizaron al partido Coalición Cívica de Jujuy. Antes estuvo también en Córdoba, Catamarca y Salta. Después de descansar el fin de semana en tierras jujeñas, seguirá rumbo a Tucumán y Santa Fe. En todos los lugares va con cuatro objetivos: encontrarse con sectores productivos, para ver la realidad de cada grupo; fortalecer y hacer crecer la CC; trabajar en la unidad y “amistad” en JxC; e insistir en la necesidad de elaborar un programa común.