Carrió retrasa su retiro y piensa en la 'resistencia'

por Gabriel Ziblat

La jubilación deberá esperar. Elisa Carrió venía planteando en el último año que su objetivo era retirarse de la política y dedicarse a la familia y los amigos. El nuevo contexto político la está obligando a retocar los planes. Por más que en lo discursivo se muestra “convencida” de que Juntos por el Cambio ganará en las elecciones dentro de tres semanas, en su entorno reconocen que se está preparando de nuevo para un rol que, según describen, le sienta bien: el de la “resistencia”.

“Acá estoy y de acá no me voy. Siempre vamos a estar, sobre todo en las dificultades”, se confesó Lilita el jueves por la noche en un acto partidario en Palermo. “Yo soy la más racional de todos”, agregó, a la vez que concluyó que “para perder siempre hay tiempo”. Es que, en caso de que no se concrete el “milagro” del ballottage y la alianza oficialista deba dejar el poder, Carrió sabe que se vendrá una dura batalla por conservar los liderazgos.

Lo curioso es que no se sabe si los aliados de hoy serán los de mañana. En Cambiemos hay quienes ya imaginan el posmacrismo y lo ven liderado por Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, con Martín Lousteau y Alfredo Cornejo como exponentes del radicalismo, y sumando figuras como Rogelio Frigerio y Emilio Monzó. A Carrió, más de uno la prefiere lejos. “Hay que aislar a los extremos”, dicen. Eso, supuestamente, chocaría con la excelente relación que están teniendo Lilita y Rodríguez Larreta, quien a último momento apareció en el acto del jueves (los organizadores esperaban solo a Diego Santilli).

Con Macri reelecto, Carrió se imaginaba dos años más de diputada como una especie de despedida, intentando fortalecer su partido político, más allá de su figura. “La república ya está de pie”, era su frase de cabecera. Pero si en tres semanas se reedita el resultado de las PASO, la situación ya no será la misma. Por eso ahora Lilita dice que en esta elección “no se está jugando Macri, sino la república, los valores y la prosperidad de todos los argentinos”.

En los hechos, la Coalición Cívica tendrá un bloque de alrededor de 15 diputados, según los resultados que dejaron las primarias. Un número nada despreciable a la hora de sentarse con sus socios del radicalismo y el PRO a discutir la conformación del interbloque. Deberá, eso sí, buscar aliados en esos dos bloques que mantengan la misma postura. Y sabe que los hay. De hecho, Macri y Marcos Peña son los dos principales dirigentes que no quieren saber nada con un posmacrismo. El primero, porque significaría su propio retiro. El segundo, porque sabe que necesita al primero para seguir teniendo un peso considerable en la discusión interna. Otra curiosidad: a pesar de estar en esta misma sintonía, el propio Presidente salió el viernes a cruzar a Carrió por sus dichos sobre Rogelio Frigerio y ayer la diputada le respondió con ironía (ver aparte).

Las marchas del “Sí, se puede” y la estrategia de campaña que está teniendo Juntos por el Cambio sirven para consolidar el núcleo de votantes. Lo están percibiendo los propios dirigentes en cada evento. El jueves, en el Club Aráoz, el lugar habilitado para unas 500 personas quedó chico y dejó gente afuera. Los legisladores porteños Hernán Reyes y Claudio Cingolani, encargados de la organización, no contaban con semejante convocatoria. Para todos los que acompañan a Carrió, hace años fue una sorpresa y una señal de que las PASO activaron a personas que nunca se sumaban. ¿Nuevos votantes? Difícil. Pero una base a la que Cambiemos buscará representar si Alberto Fernández y el kirchnerismo vuelven al poder. Y Lilita va a tener que resignar sus ideas de retiro, para no dejar de tener voz en la política argentina. En su discurso fue clara: “El que es cobarde frente a la adversidad es un oportunista, a mí me encantó perder en agosto, porque la adversidad es un signo de corrección”. “Y lo que no te mata te fortalece”, concluyó.