El saludo de Carrió por el Día del Amigo con una broma a CFK: cómo sigue su vida íntima y política

Elisa Carrió siempre se vanaglorió de tener muchas y buenas amigas. En varias campañas ya, algunas de ellas la acompañaron en sus recorridas y hasta una de ellas le manejó sus redes sociales, en particular Twitter, donde mezcla posiciones políticas con comentarios filosóficos y hasta fotos con humor.

En este sentido, fiel a su estilo, Carrió grabó un mensaje por el Día del Amigo con una chicana o broma hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner. En el audio, “Lilita” expresa:

“La cosa más maravillosa del mundo es la amistad. Así que el mejor regalo que me ha dado la vida es tener tantos amigos desde la infancia hasta hoy. Les mando un beso enorme, ya van a volver las fiestas, ya van a volver las reuniones. También a todos los amigos que son amigos porque he recorrido el país. Amigos de la calle, amigos de gente que me ama y yo la amo pero no nos conocemos directamente. La verdad he sido bendecida por la vida por tanto amor. Y acá estoy, encerrada, cuidándome del contagio. Hay que cuidarse. Las viejas nos tenemos que cuidar porque tenemos que estar espléndidas después de la cuarentena. Les mando un beso a todos y todas, como dice la ex”.

Desde el año pasado, y en particular desde que dejó su banca de diputada nacional casi no sale de su chacra en Exaltación de la Cruz, el lugar donde eligió vivir para “jubilarse”. En rigor, quienes la visitan cuentan que, si bien no está en los detalles de coyuntura política, está “muy preocupada” por la pandemia y, en particular, “por la falta de libertades” que conllevó.

Entre otras cuestiones, “Lilita” apoyó la excursión a los tribunales de Lomas de Zamora a la ex número dos de la AFI, Silvia “la turca” Majdalani, con quien mantiene una disputa política desde que comenzó el Gobierno de Cambiemos en 2015.

También mantiene diálogo con Horacio Rodríguez Larreta, a quien decidió apoyar fuertemente en la batalla contra el coronavirus. Es más: tres de sus colaboradores más cercanos - los diputados Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto y el legislador Facundo del Gaiso - forman parte de la mesa que se reúne con el larretismo los lunes.

Además, retomó sus charlas con Mauricio Macri: el expresidente le contó que planea regresar lentamente a la arena política y pública con temas internacionales y ante la crisis económica que desató el COVID-19.

Entre libros de historia – se apasiona con el Imperio romano - y series de amor en Netflix, Carrió sigue sobrevolando la política: fue clave la semana pasada para que la Coalición Cívica no participe de la convocatoria del presidente, Alberto Fernández, a los jefes de los bloques de Juntos por el Cambio de Diputados y Senadores para discutir la agenda parlamentaria.

