Caso Estela Regidor: la diputada rectificó su pedido de licencia y será sin goce de sueldo

La diputada radical Estela Regidor, implicada en un escándalo por exigir a sus asesores la mitad de sus salarios, rectificó este lunes 10 de mayo su pedido de licencia por 90 días en la banca que ocupa y aclaró que será sin goce de sueldo.

Regidor presentó una nota ante el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para detallar que su licencia será por 90 días a partir del viernes pasado, "renovables a su vencimiento", y explicó que durante ese período no percibirá su dieta como diputada nacional.

La legisladora de Juntos por el Cambio se vio envuelta en un escándalo luego de que salieran a la luz audios (que datarían de enero) en los que se la escuchaba pidiendo a sus asesores la mitad de los salarios que perciben por su tarea en el Congreso Nacional.

Escándalo con una diputada radical que reclamaba medio sueldo a su personal

"El que no está de acuerdo me dice porque hoy es día 25 y podemos rescindir el contrato. Van a cobrar 40 mil pesos cada uno, yo sé vos me dirás ‘¿y mi familia?’, yo también tengo familia, también he dejado de ganar, he dejado de ahorrar", señalaba Regidor en los audios.

En la conversación, Regidor daba instrucciones a sus asesores sobre el retiro del dinero en cajeros automáticos y qué hacer con esas sumas. "Yo sé que otros diputados los cupos se los quedan, no hacen las donaciones que yo hago, no contratan en negro como yo contrato, tengo gente a la que le doy ayuda económica en negro. Van a cobrar cada uno 40 mil pesos, el resto es reintegro", explicaba.

La nota de Estela Regidor a Massa para pedir licencia que será por 90 días y sin goce de sueldo.

"Vos tenés que tener un sobre de cada uno, tenés que hacer el recuento y yo te voy a decir cada mes a quién se lo tenés que llevar y entregar. Vos te encargás de ellos y yo me encargo de lo mío. Lo mío es mío. Tu recibo en mano dice 80, en un sobre pones 40 y 40 te lo quedás", ordenaba la correntina.

Horas después de filtrarse esos audios en los medios, Regidor pidió licencia para "no comprometer" a su bloque y dijo que estaba "a disposición de la Justicia". "De ninguna manera mi intención, en aquella conversación con mi equipo de asesores, fue solicitar dinero de sus salarios para mi persona", aclaró.

Caso Estela Regidor: el antecedente de la ex diputada Diana Conti

"La intención, que quedó clara en la larga conversación que fue malintencionadamente editada, fue pedir que colaboren con otras personas, como ayudo yo con parte de mi dieta a personas con situación social vulnerable", justificó en un comunicado difundido por el bloque de la UCR en Diputados.

"Confío en que la Justicia podrá deslindarme de las acusaciones que por estas horas los medios de comunicación están formulando sobre mi persona. El pedido de licencia tiene como objetivo no comprometer al bloque de diputados de la UCR y a mis pares de las otras fuerzas políticas. Soy una persona honesta, que puede demostrar perfectamente su patrimonio. Esto se puede observar en mis declaraciones juradas, que dejan constancia fehaciente de que mi patrimonio no ha variado desde que ingresé a la función pública", remarcó la correntina.

Las explicaciones, que fueron reproducidas por la bancada radical, no convencieron a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien reclamó una "sanción ejemplar" para Regidor antes de llegar a Corrientes para presentar su libro "Guerra sin Cuartel".

"Mirá, tenemos que hablar con la Unión Cívica Radical. Me parece que como integrantes de Juntos por el Cambio debemos tener una conducta clara", respondió al ser consultada sobre cómo proceder ante el escándalo de presunta corrupción protagonizado por Regidor.

ED / DS