Cecilia Todesca admite "errores" ante las críticas de Cristina Kirchner: "Son bienvenidas"

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, coincidió este miércoles 28 de octubre con las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner a funcionarios nacionales y admitió que cometieron errores, aunque los atribuyó a la "situación fuera de lo común" que se atraviesa por la pandemia de coronavirus. De todas maneras, aclaró: "Muchos no piensan como ella".

"Las autocríticas en nuestro espacio sobre las cosas que no han salido bien, incluso desde la oposición, cuando lo hace respetuosamente, para nosotros son bienvenidas", sostuvo Todesca en diálogo con periodistas acreditados de Casa Rosada al término de la reunión de Gabinete económico, al ser consultada sobre la carta de la ex presidenta en la que habló de "funcionarios que no funcionan".

Al respecto, la funcionaria dijo que a ella la carta le "gustó" porque "habla del bimonetarismo como uno de los problemas principales de la economía argentina", lo cual le pareció "un diagnóstico acertado" ya que se ve "reflejada" en la brecha cambiaria.

"Y que los funcionarios hemos cometido errores a lo largo de todo este año, estoy segura. También porque hemos estado en una situación fuera de lo común enfrentando una pandemia como nunca antes ha pasado", señaló Todesca en declaraciones a la prensa tras una reunión de Gabinete.

En esa línea, ejemplificó: "Cuando empezó la pandemia dijimos que rubros esenciales que seguían trabajando, como las estaciones de servicio, no iban a recibir el ATP. Pero después vimos que las estaciones de servicio estaban vendiendo el 10% de lo que vendían normalmente, entonces nos dimos cuenta que teníamos que otorgarles el ATP".

"Estamos mirando la realidad y tratando de ajustarnos a esta nueva realidad y de ayudar. Esas críticas las tomamos en el buen sentido, como tiene que ser", agregó Todesca.

Más tarde, en diálogo con TN, Todesca manifestó: "Sabemos que hemos cometido errores, por supuesto. Hay cosas que se deben reformular. No puede ser que nos ofendamos por una crítica. Es un gabinete dinámico que puso en marcha políticas de alcance inédito en la historia argentina. No me parece que porque la vicepresidenta haga una crítica tengamos que ofendernos".

"La vicepresidenta Cristina Kirchner fue clave para la construcción del Frente de Todos. Muchos no piensan como ella. Fue un primer consenso potente. Respecto al presidente Alberto Fernández, la capacidad de diálogo de él y del jefe de gabinete es extrema. Hablan con muchas personas. Sus números están en las agendas de muchas personas. Hemos hecho una autocrítica sobre estar cerrados. Estamos en una coyuntura que nos pone los pelos de punta. Tenemos que bajar un cambio y volver a dialogar, siempre en un marco de respeto y teniendo en cuenta a los que están mal", concluyó.

