Stolbizer: "Es un discurso clásico de Cristina, dice que hizo todo bien y Macri todo mal"

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, apuntó este martes 27 de octubre contra la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que no le parece genuino el llamado a un acuerdo. "Es un discurso clásico de Cristina que dice que hizo todo bien y Macri todo mal", remarcó.

"Es imprescindible un acuerdo en Argentina, pero no me parece sincero la propuesta de acuerdo enmarcada en un discurso clásico de Cristina que dice que hizo todo bien, Macri todo mal", expresó en diálogo con A24.

En esa línea, habló sobre la crítica de la ex presidenta a los empresarios: "Fue una mirada sumamente parcial cuando dice que el gran problema de la Argentina es que los empresarios son anti peronistas. Es una minimización de los dramas de Argentina". Y agregó: "¿Con quién van a ser un acuerdo? ¿con una oposición que es responsable de todos los males y los empresarios a los que critican?.

Por otro lado, también habló sobre la tensa situación que se vive en Entre Ríos por la disputa familiar de los Etchevehere, en la que está involucrado el dirigente social Juan Grabois.

"No me animaría a decir que está en riesgo la propiedad privada. Pero sí hay una tensión muy clara en el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda. No hay que mezclar este tema de la familia Etchevehere con eso. Esto debe resolverse en el ámbito judicial", expresó Stolbizer.

Asimismo, añadió: "En este caso, me parece que se trata de un tema judicial y un conflicto familiar, pero se ha ensuciado mucho la situación con la presencia de Grabois, organismos sociales, dirigentes políticos e incluso del Gobierno que politizan la situación".

"Esto no está desvinculado de la cuestión social en Argentina. Se explota la necesidad social de los argentinos. Utilizan la pobreza y las necesidades para vincularlos con estas cuestiones. No está desvinculado de las cuestiones políticas. Todo esto se termina enredando", afirmó.

En ese sentido, comentó: "Hay una discusión de espacios de poder dentro del Frente de Todos. El Gobierno tiene que salir de manera categórica a decir su postura. La presencia de funcionarios y organizaciones sociales vinculadas al gobierno afecta".

"Esto nos quita la atención de donde hay que ponerla que es el problema social de vivienda, no nos ocupamos de esta cuestión de fondo. Las víctimas son aquellas personas que terminan siendo rehenes de un sistema de pobreza que los ponen de un lado a otro y nadie resuelve el problema", concluyó.

EuDr / DS