CFK, empresarios y ex funcionarios van a juicio oral

por Federico Águila

El juez federal Claudio Bonadio finalizó ayer la etapa de instrucción y elevó a juicio oral y público la causa conocida como los cuadernos de las coimas. Por la investigación que estalló hace más de un año, el magistrado envió a juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner, acusada por el magistrado de ser jefa de una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó fondos a través de sobornos que pagaban empresarios que hacían negocios con el Estado. Volvió a pedir el desafuero de la actual candidata a vicepresidenta (goza de inmunidad parlamentaria como senadora) para que cumpla con la prisión preventiva ya dictada en este expediente. Además, el juez federal la consideró coautora de cohecho pasivo.

Junto a Cristina, también irán a juicio cerca de medio centenar de ex funcionarios y empresarios, entre ellos Aldo Roggio, Enrique Pescarmona y Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. En la misma resolución, Bonadio sobreseyó a Máximo Kirchner y a los principales líderes de La Cámpora.

En calidad de organizadores de la asociación ilícita, llegarán a proceso oral el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el segundo en esa cartera durante el kirchnerismo, Roberto Baratta. Ambos están detenidos y De Vido insistirá en diciembre con su pedido de prisión domiciliaria ya que a fin de año cumple 70 años.

También irán a juicio los “arrepentidos” José López, ex secretario de Obra Pública, y Claudio Uberti, ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi). El ex chofer de Baratta, Oscar Centeno, autor de las anotaciones que derivaron en la mayor investigación por corrupción de la Justicia argentina y quien está acogido en el programa imputados protegidos, se sentará en el banquillo de los acusados como miembro de la organización delictiva. En la resolución que firmó ayer Bonadio, también quedaron como organizadores de la asociación ilícita el financista Ernesto Clarens y el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner. Estos dos últimos también se presentaron como arrepentidos: Wagner se refirió a la “cartelización” de la obra pública y Clarens aportó listados de las supuestas coimas recibidas de manos de empresarios.

Cristina, quien hoy volverá a presentar su libro Sinceramente en La Matanza, está procesada en 13 causas diferentes: en una decena de ellas por el juez Bonadio. Tiene cinco causas elevadas a juicio oral y este año arrancó el primer proceso en su contra, en la causa conocida como “Vialidad”. El proceso oral por la causa cuadernos, que llevará adelante el Tribunal Oral Federal (TOF) 7, no estaría en condiciones de arrancar el año próximo, ya que se deberán resolver medidas de prueba y múltiples recursos de los más de cincuenta empresarios y ex funcionarios que deberán comparecer en el debate.

Empresarios. Una de las novedades de la investigación de Bonadio fue la “pata” empresaria. Desde que el caso tomó estado público, en agosto del año pasado, decenas de empresarios ligados a la obra pública durante el kirchnerismo desfilaron por el despacho de Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. Así, la mayoría de ellos admitió haber pagado sobornos a ex funcionarios kirchneristas.

En la elevación a juicio, los empresarios están acusados de los delitos de cohecho activo (coimas). Entre ellos, figuran Enrique Pescarmona, Aldo Benito Roggio, Eduardo Hugo Eurnekian, Alberto Taselli, Juan Lascurain, Luis Betnaza, Gabriel Romero, Néstor Otero, Alejandro Pedro Ivanissevich, Hugo Dragnetti y Angelo Calcaterra, primo de Macri. Gerardo Ferreyra, quien se encuentra bajo prisión preventiva domiciliaria mientras aguarda que la Cámara Federal porteña resuleva su planteo de excarcelación, figura como miembro de la presunta asociación ilícita.

Causas conexas. El magistrado también elevó a juicio el tramo de la causa en el que se investigan maniobras de supuesto lavado de dinero protagonizadas por el fallecido ex secretario presidencial Daniel Muñoz y su entorno, entre ellos Isidro Bounine, Juan Manuel Campillo, Sergio Todisco y la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti. El otro segmento del expediente que también va a juicio oral es aquel en el que se investigan irregularidades en el otorgamiento de subsidios a empresas vinculadas con el transporte ferroviario.

Sobreseídos de La Cámpora

Los referentes de La Cámpora que estaban vinculados en la investigación fueron sobreseídos ayer por Claudio Bonadio. Según el juez, Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” De Pedro, Andrés “Cuervo” Larroque, José Ottavis y Julián Alvarez no formaron parte de la asociación ilícita que, sostiene, comandaba Cristina Kirchner. Sin embargo, los dirigentes de la agrupación kirchnerista son investigados en un expediente que se desprendió de la causa de los cuadernos y que lleva adelante la jueza María Servini, quien investiga si fue utilizado dinero ilegal en campañas electorales. Entre los sobreseídos por el juez también figuran el empresario Sergio Szpolski y los ex intendentes Enrique García y Ricardo Ivoskus. El ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, quien había sido acusado de recibir dinero ilegal de manos de Roberto Baratta, según señalaban las anotaciones de Centeno, fue sobreseído de todos los cargos.

Por su lado, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina fue sobreseído en orden al delito de asociación ilícita, pero fue enviado a juicio oral por 18 hechos de cohecho pasivo (cobro de coimas) en calidad de partícipe secundario.