CFK estará el miércoles ante la Justicia e insiste con la prisión domiciliaria

La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó que se presentará la próxima semana en los tribunales federales de Comodoro Py para hacer efectiva su detención y empezar a cumplir los 6 años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que la Corte Suprema de Justicia el pasado dejó firme el pasado martes.

Sin dar detalle del horario la exmandataria señaló que pisará el edificio de Retiro el próximo miércoles 18 de junio, día que vence el plazo dispuesto por el Tribunal Oral Número 2 no solamente para ella sino también para los 9 involucrados en el expediente, entre ellos Lázaro Báez quien fue trasladado a un penal federal de Río Gallegos para terminar de cumplir su condena pero en la causa “Ruta del Dinero”.

Cristina siempre estuvo a derecho y se presentó todas las veces que fue convocada por la Justicia. La última vez fue a principios del pasado mes abril de este año, en una visita exprés en el sexto piso de Comodoro Py para notificarse de un fallo de Casación en el marco del mismo expediente donde a partir del próximo miércoles empezará a cumplir condena.

Sin embargo, y más allá de la relevancia histórica y política por tratarse de la principal líder y figura de la oposición la primera expresidenta en la Argentina con condena judicial firme, estará acompañada por la militancia que irá desde su casa en el barrio porteño de Constitución hasta Retiro.

La concentración promete tener más contundencia y apoyo que la que se dio a finales de octubre de 2016 también en Comodoro Py. En aquel momento, Cristina se presentó ante el juez Julián Ercolini para ser indagada en este mismo expediente y sobre ello señaló que “es una maniobra para tapar el desastre económico y social”, apuntando al entonces Presidente, Mauricio Macri.

Pero está pendiente la resolución de varios pedidos de su defensa ejercida por Carlos Beraldi. El Tribunal Oral Federal Número 2, presidido por Jorge Gorini quien ejerce la ejecución de la pena, deberá determinar dos cuestiones fundamentales reclamadas por los abogados de Cristina: mantener a su custodia y cumplir la pena bajo prisión domiciliaria.

El primer apartado está en evaluación por parte de Gorini y sus pares Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. De acuerdo a la ley de ejecución penal, en los casos de prisión domiciliaria, la persona condenada que accede a este beneficio no puede ser supervisada ni por personal de seguridad, ni policial, sin embargo para el Tribunal pueden haber dudas sobre el barrio donde vive Cristina. Dato no menor es que no hay reglamentación alguna que marque la situación de la custodia a una exfuncionaria con lo cual se entiende que Cristina puede mantenerla.

El segundo parecería arribar a bien puerto pues el informe del estudio socioambiental encomendado por el tribunal a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal determinó que el departamento del barrio de Constitución donde desde hace algún tiempo vive Cristina Kirchner fue positivo.

El análisis de la Dicep, organismo mixto conformado por asistentes sociales cuya supervisión está integrada por los presidentes de la Cámara Federal Porteña, Cámara del Crimen, además de las de Casación Nacional y Federal, incluyó una entrevista con la propia expresidenta, donde dio cuenta de su condición médica, al ser el informe favorable también en este segundo punto, el chequeo médico que en rigor se le practica a cualquier persona que está por empezar a cumplir condena, en este caso para el tribunal deviene irrelevante.

También se tuvo en cuenta los vecinos de Cristina, cuántos departamentos hay por piso, cómo es la diagramación de todo el edificio y, por supuesto, el entorno de la propiedad. No obstante en el barrio de Constitución hay comerciantes y vecinos que no están tan contentos con la presencia de los seguidores de Cristina pues temen que con la eventual prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111, la zona se vuelva un santuario político o una simbólica unidad básica.

Para el próximo miércoles, el tribunal tiene previsto que Cristina y el resto de los condenados se presenten en tribunales para notificarse de la decisión de la Corte, concretar la detención y ser trasladados al lugar de alojamiento. No obstante si se llega a resolver la prisión domiciliaria de Fernandez de Kirchner el martes, mismo día que la fiscalía tiene como límite para emitir su dictamen, no se descarta que una comisión se presente en su casa para hacerle del conocimiento que queda detenida sin necesidad de realizar traslado alguno.