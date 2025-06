CFK mantiene cautela y el cristinismo le baja el precio a Axel

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reaparecerá el próximo fin de semana en la provincia de Corrientes, para apoyar al candidato a la gobernación del peronismo local, Martín Ascúa.

La gestualidad no tiene nada de casual. Cristina sabe que sin “unidad” difícilmente haya triunfo en octubre. Las elecciones provinciales que se vienen sucediendo (Jujuy, Salta, San Luis, Chaco, CABA) son una prueba de ello y salvo en territorio porteño en donde se impusieron los libertarios, se impusieron los oficialismos locales. Si se observa al peronismo, su oferta electoral estuvo siempre fragmentada.

Con su traje de conductora del PJ Nacional, Cristina volverá a aparecer en la escena pública, luego de hablar el pasado 25 de Mayo, al cumplir un nuevo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner, y pocos días después de Máximo se muestre con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

Cristina sabe que la elección bonaerense es una campaña históricamente “nacionalizada”. Que la “agenda” bonaerense queda solapada en las discusiones por el rumbo del país. Pero además, sabe que a pesar de la baja de la inflación y de la quietud del dólar, el talón de Aquiles de Milei continúa siendo la economía, y el tendal de damnificados que las políticas libertarias vienen produciendo.

Por ello quería en octubre plebiscitar la gestión de Milei, justamente en el territorio en donde las políticas de ajuste y de apertura importadora más se sienten: en la provincia de Buenos Aires.

La dos veces presidenta tensó al máximo su vínculo con Kicillof, quien ayer lanzó su propio espacio político y busca emanciparse de su liderazgo. Aun así, evitó confrontarla directamente. La discusión por el calendario bonaerense llevó al peronismo al borde de la fractura. CFK dejó trascender que podría ser candidata en la tercera sección, el territorio en el que su figura todavía conserva una fuerte adhesión. Por ahora, nadie da crédito a dicha versión.

A su vez, continúa alejada de Kicillof y molesta por el desafío que implicó el desdoblamiento. Es por ello que envió a Máximo a negociar, aunque por ahora son infructuosas las conversaciones. Su hijo no logra doblegar al gobernador. Los dirigentes cercanos a ella como Teresa García no dejan pasar la ocasión para machacar sobre la decisión unilateral de desdoblar. El diputado provincial de La Matanza, Facundo Tignanelli, es otro de los asiduos voceros.

Las últimas señales que dan desde el entorno de Kicillof (más allá de que ayer moderó) fueron leídas en el cristinismo como un desafío y como una voluntad de romper. Carlos Bianco habló de que los legisladores del peronismo deberían apoyar “sin chistar” al gobernador. Una frase que no pareció conciliadora. “No se entiende la declaración de Bianco”, dijo el diputado camporista Facundo Tignanelli ayer en declaraciones radiales.

Ayer, luego del imponente acto de Kicllof, el cristinismo optó por guardar silencio, pero no ahorraron gestos ni mensajes con críticas, pero bajo reserva de la fuente. Elocuentes fueron los posteos de Mayra Mendoza en sus redes. Recorridas de gestión por su territorio y ninguneo al acto realizado por Kicillof. Un dato no pasó desapercibido en el campamento cristinista: el video que Kicillof proyectó en el inicio del acto no mostró a Cristina. Sí a Néstor Kirchner, a Perón, a Evita y hasta a Antonio Cafiero. Ese dato fue el más comentado en la tarde de ayer por el cristinismo. “Desangelado” fue uno de los adjetivos que se escucharon por lo bajo. “¿Qué tiene de nuevo para aportar o qué cosas lo diferencian del resto de las propuestas del kirchnerismo?”, se preguntó un alto dirigente vinculado a CFK para asegurar que el gobernador dice “cosas que ya ni Cristina dice”. Para la fuente, al final, “las nuevas canciones resultaron ser covers mal tocados”.

Las elecciones de octubre no serán un dato menor para Cristina: buscará conservar no solo su poder de influencia en la provincia de Buenos Aires, también pretende continuar tallando fuerte en el Congreso, y más especialmente en el Senado, en donde la gran mayoría de los 34 senadores le responde.